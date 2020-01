HOY ESPN EN VIVO Manchester City vs. Everton EN DIRECTO por ESPN Play y beIN Sports en partido por la Premier League 2019-2020 | Los Cityzens juegan de local en el Etihad Stadium por la jornada 21. El duelo inicia a las 12:30 pm (hora peruana). La transmisión por ONLINE GRATIS por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Everton EN VIVO: alineaciones confirmadas

Manchester City:

Everton:

Manchester City vs. Everton vía ESPN

Números del Manchester City en la presente edición de la Premier League:

– Clasificado en 3ª posición con 41 puntos tras 20 jornadas disputadas.

– Como local presenta 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas con 27 goles a favor y 9 en contra.

– Como visitante presenta 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas con 27 goles a favor y 14 en contra.

El equipo que dirige Pep Guardiola no contará con Aymeric Laporte y Leroy Sané, ambos jugadores aquejan lesiones en la rodilla.

Manchester City: anterior partido de la Premier League

Hora del partido Manchester City vs. Everton

- Manchester City vs. Everton en Perú: 12:30 pm

- Manchester City vs. Everton en Ecuador: 12:30 pm

- Manchester City vs. Everton en Colombia: 12:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en México: 11:30 a.m.

- Manchester City vs. Everton en Argentina: 2:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Uruguay: 2:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Chile: 2:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Paraguay: 2:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Bolivia: 1:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Venezuela: 1:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Brasil: 2:30 p.m

- Manchester City vs. Everton en España: 6:30 p.m.

- Manchester City vs. Everton en Italia: 6:30 p.m.

Canales para VER EN VIVO Manchester City vs. Everton

Para poder seguir el partido EN VIVO Manchester City vs. Everton debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, Everton TV, ESPN Play, entre otros.

Argentina ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil DAZN

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, RUSH

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Italia Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido BT Sport Ultimate, BBC Radio Manchester, BT Sport 1, BT Sport Live

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, NBCSports.com, NBCSN, UNIVERSO, SiriusXM FC

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina