Binacional: Estado apoyará la iluminación del estadio de Juliaca

La iluminación artificial, para el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, tendría el apoyo del Gobierno central. En su visita a la región Puno, el presidente Martín Vizcarra indicó que habría un respaldo, aunque no especificó de qué tipo. Sin dicha infraestructura, el campeón Binacional no podrá usar el escenario para la Copa Libertadores.

“Vamos a ver, para que cualquier inconveniente que haya sea superado. No se preocupen, vamos a poner especial atención, para que (el estadio) pueda tener iluminación y no haya ningún riesgo de que Binacional no juegue aquí, en su casa, en Juliaca, en Puno”, dijo ayer ante los pobladores de Macusani.

Por ahora, los inconvenientes son el tiempo y el financiamiento. Binacional iniciará la Copa Libertadores el 5 de marzo como local, ante Sao Paulo de Brasil. Hasta entonces, el estadio tendría que tener concluida la iluminación artificial.

El costo del componente es elevado. Binacional tiene la intención de costear la instalación de luminarias portátiles y las cotizó sobre los S/ 3.5 millones.

La obra está a cargo del Gobierno Regional de Puno. La semana pasada, desde la entidad, se informó que la instalación ya está en licitación, pero que el proceso demora meses. El gobernador Agustín Luque sostuvo que el proceso podría agilizarse con un decreto de urgencia.❖