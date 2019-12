La hija del ‘Turco’ Mohamed enternece las redes con dedicatoria a su padre y hermano

View this post on Instagram

Admiración es lo que siento por vos! Mejor papá no nos podría haber tocado. Un líder nato. Un amigo fiel. Un hombre leal. Un luchador de la vida. Mi ídolo. Mi único héroe. Que fuerte sos pa! Mis ojos brillan cada vez que te veo. Sos mi ejemplo de fuerza y superación. Vamos por mas!! Siempre por mas!! Con orgullo junto a vos!! FELICITACIONES CAMPEÓN 🏆💪🏾💙 PARA VOS HERMANO! siempre estas, yo lo sé ⭐️