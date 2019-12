Tito Chumpitaz sobre Quevedo: “Se está perdiendo en su ego, prefiere la noche antes que la selección”

Antes de que culmine el 2019 una noticia tomó por sorpresa al fútbol local. El último lunes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial la desconvocatoria de Kevin Quevedo se la selección peruana Sub 23. Todo apuntaría en una acto de indisciplina que no fue pasado por alto por el comando técnico liderado por Nolberto Solano.

Tras esta drástica decisión, Tito Chumpitaz, formador del jugador de Alianza Lima, habló sobre el presente, entorno, y cosas que debería tener en cuenta el joven futbolista.

A través de la sondas radiales de Las Voces del Fútbol, Chumpitaz hizo una crítica sobre el desempeño del futbolista fuera de las canchas.

“Nos da pena lo que le ocurrió, Kevin se está perdiendo en su ego, no está por buen camino. Prefiere la noche antes que la selección y así no le va a ir bien en el fútbol peruano o donde sea”.

En otro momento habló sobre el entorno de Kevin Quevedo, el mismo que no lo ayuda a “controlar” y frena su talento porque tiene “grandes condiciones”.

“De chico era muy tranquilo. La fama y el dinero los cambia, los marea. Cuando no estás preparado y asesorado ocurre esto. El núcleo familiar tiene mucho que ver. Tiene proyección y grandes condiciones”.

“Hace 3 años no converso con Kevin, no nos contesta el teléfono. Su padre tomó las riendas de su profesión. Los resultados lo demuestran, lo maneja y no lo pudo controlar”, finalizó Chumpitaz.