Era un secreto a voces que por fin se hizo realidad. Fue un lunes agitado en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, pero no por algún partido de entrenamiento o una conferencia de prensa. En horas de la mañana, se abrían las puertas de Matute para dejar ingresar a las flamantes incorporaciones del cuadro ‘blanquiazul’ para la temporada 2020, Alexi Gómez y Jean Deza.

‘La Hiena’ fue el primero en llegar. En un auto con lunas polarizadas, el exjugador de Universitario intentó no llamar la atención pero no pudo evitar el acecho de los hombres de prensa que conocían de su arribo a la institución ‘íntima’ desde hace varios días. “Solo falta la firma” se repetía en las redes sociales, pues esa esperada reunión se concretó ayer para que Gómez pueda decir: soy ‘blanquiazul’.

Alexi Gómez llega de una temporada irregular en Melgar, sin embargo, goza de la confianza de Pablo Bengoechea, quien valora sus capacidades. No por nada el uruguayo era parte del comando técnico de la selección peruana en sus primeras tres convocatorias. El también exfutbolista de Gimnasia y Esgrima tiene como hábitat natural la banda izquierda, ya sea como lateral o volante, y una de sus características principales es el desborde, cualidad básica en el planteamiento del estratega ‘charrúa’ que se nutre mucho de los centros desde los costados a los delanteros.

Minutos después hizo su aparición Jean Deza, con la naturalidad de alguien que vuelve a una casa que ya conoce. El exvolante de UTC tuvo un periplo corto en casa ‘íntima’, apenas jugó 12 partidos en el 2015 y no anotó ningún gol. No obstante, siempre dio muestras de las cualidades que lo llevaron a jugar en Europa, aunque nunca terminaron de explotar. El hincha de Alianza espera que este año sea el de la consagración.

Deza tuvo un excelente 2019 en el cuadro cajamarquino. Siempre activo, siempre pidiendo el balón y haciendo la jugada impensada, el mediocampista de 26 años manejaba los hilos del ataque del ‘Gavilán’ y se las arregló para marcar 6 tantos. Tanto Alianza como Cristal pujaron por contar con sus servicios y finalmente es en La Victoria donde se lucirán sus regates.

Ambos refuerzos se unirán a la pretemporada que inicia este 6 de enero ante un halo de escepticismo por parte de la hinchada. Los antecedentes de estos jugadores hacen que muchos consideren sus fichajes como una apuesta arriesgada. Los contratos ya están hechos, está en ellos demostrar que se encuentran en una nueva etapa de sus carreras.

PUEDES VER El momento que Bengoechea convenció a Alberto Rodríguez de fichar por Alianza Lima

Alberto Rodríguez a solo una firma de llegar a Alianza

En Universitario le habían puesto un ultimátum: si Alberto Rodríguez no daba una respuesta definitiva sobre su continuidad, se confirmaría su salida del club ‘crema’. No se necesitó esperar hasta el lunes ya que un día antes el mismo Jean Ferrari anunció que el ‘Mudo’ no iba más en Ate. Esto le dejó las puertas abiertas a Alianza Lima para tentar los servicios del zaguero peruano.

Pedido expreso de Bengoechea, Rodríguez ya tiene un acuerdo con el cuadro ‘íntimo’ y en los próximos días sería presentado. El defensor llega luego de un año completo de inactividad por lesión. Antes de eso jugó solo 6 partidos con la ‘U’ y 5 con Junior de Colombia en el 2018. No obstante, hay confianza en que haga un buen trabajo.