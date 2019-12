Jean Ferrari confirma la salida de Alberto Rodríguez: ”Él no continuará con nosotros”

La relación de Alberto Rodríguez con Universitario de Deportes llegó a su final. Y es que el gerente deportivo del equipo ‘crema’, Jean Ferrari, dio a conocer este domingo a través de sus redes sociales que el experimentado defensor no continuará más en tienda ‘merengue’.

Era un secreto a voces, ya que desde hace unos días se confirmó que no se llegó a un acuerdo con la ‘U’ e incluso no se presentó al primer día de la pretemporada a pesar de que el técnico Gregorio Pérez intentó comunicarse con él. El ‘mudo’ tendría todo listo para firmar por Alianza Lima el 1 de enero del 2020, pues el 31 de diciembre acaba su contrato.

PUEDES VER El extranjero que podría reemplazar al Mudo Rodríguez si no renueva con Universitario de Deportes [FOTOS]

“Terminamos el día e informo que Alberto Rodríguez no continuará con nosotros. Siempre el respeto y cariño, Will. Seguimos... ¡Y dale U!”, fueron las palabras que escribió Ferrari en su cuenta oficial de Twitter. El pasado viernes sostuvo a una radio local que aún no estaba cerrado del todo su salida.

Terminamos el día e informo que alberto Rodríguez no continuará con nosotros, siempre el respeto y cariño will, seguimos...Y Dale U!!! — Jean Ferrari (@jferrari5) December 29, 2019

Hay que mencionar que el central de 35 años llegó a Universitario en agosto del año pasado, pero sufrió la rotura del tendón de Aquiles a fines de octubre de ese mismo año y no volvió a jugar hasta la fecha, no disputó ni un solo minuto de la Liga 1 Movistar – 2019. Sin embargo, salió en algunos partidos en la banca, pero nunca pudo salir a la cancha.

PUEDES VER Hinchas de Alianza Lima reaccionan a la llegada del Mudo Rodríguez a la pretemporada de Universitario

En la presentación del uruguayo como flamante entrenador de la ‘U’ este tuvo buenos calificativos hacia Rodríguez y dijo que lo tenía entre sus planes para la temporada 2020. No obstante, en la última semana se dijo que hubiese renovado o no el zaguero nacional, igual se va a contratar otro defensa de talla internacional.