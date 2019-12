Partidos de HOY lunes 30 de diciembre de 2019 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de Inglaterra, Arabia Saudita, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes. Revisa los resultados de cada partido en tiempo real.

Partidos de hoy lunes 30 de diciembre de 2019

Inglaterra - Championship

14:45 Derby County vs Charlton Athletic

Gales - Liga Premier

14:45 Aberystwyth Town vs Newtown

14:45 Airbus UK vs Connah’s Quay

14:45 Bala Town vs Caernarfon Town

14:45 Cardiff MU vs Barry Town

14:45 The New Saints vs Cefn Druids

Arabia Saudita - Liga Profesional

9:55 Al Hilal vs Al Adalh

Egipto - Premier League

7:30 Masr vs Tanta

10:00 El Gounah vs El Entag El Harby

Costa de Marfil - Primera División de Costa de Marfil

10:30 WAC vs SOL

Israel - Liga Ha’Al de Israel

13:15 Hapoel Haifa vs Beitar Jerusalem

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: lunes 30 de diciembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, lunes 30 de diciembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

