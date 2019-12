La posible salida de Alberto Rodríguez de Universitario para firmar por el eterno rival, Alianza Lima, ocupó los principales titulares de la prensa en los últimos días. Gregorio Pérez, técnico crema, marcó su posición respecto a la marcha del defensor con el que, según sus declaraciones días antes, esperaba contar.

“Yo espero contar con él... tengo centrada la esperanza en que se quede en la 'U'", señaló el estratega uruguayo en una entrevista a Fútbol Como Cancha solo una semana antes, el 23 de diciembre.

“Yo hice lo que tenía que hacer porque me parece que es un jugador importante, que puede aportar su experiencia, pero la decisión pasa por él. Si quiere estar en Universitario o busca otro equipo”, sostuvo Pérez a Tv Perú este domingo 29 de diciembre.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el 'Mudo’ fiche por Alianza Lima, el técnico consideró que son cosas que pasan en el fútbol. “...cada uno va a seguir por su camino, más allá del interés no podemos dimensionar la situación, habrán otros jugadores. Para mí es normal, es una decisión de él y vaya donde vaya no me interesa", aseveró.

Este lunes 30 de diciembre Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario, dio a conocer la salida de Rodríguez. “Terminamos el día e informo que Alberto Rodríguez no continuará con nosotros", escribió en Twitter.

En los últimos días viene trascendiendo que el jugador estaría cerca de enfundarse la mica blanquiazul. “El Mudo Rodríguez fue evaluado para pruebas médicas en Alianza Lima. Salió apto. El problema sería otro. Gente del cuerpo técnico de la selección, recomendó su fichaje a Alianza. Días claves”, escribió sobre esto el periodista deportivo Loret de Mola en Twitter.

Rodríguez no sumó ningún minuto el último año con Universitario de Deportes debido a lesiones recurrentes. Estuvo en banca en cuatro ocasiones, pero no pudo ingresar. No juega un partido oficial desde agosto del año pasado, cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles.