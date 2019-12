Cristiano Ronaldo ha marcado un hito en la historia del fútbol y a pesar de sus 34 años sigue cosechando títulos y premios individuales. Este domingo 28 se llevó a cabo los Premios Globe Soccer 2019 y el portugués ganó el galardón al mejor futbolista de este año por sexta vez consecutiva.

El delantero de la Juventus fue nominado a aquella categoría junto a Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Lionel Messi, quien obtuvo el premio al mejor de la temporada en el FIFA The Best y el Balón de Oro, donde CR7 no quedó entre los finalistas. Pero, en esta gala desarrollada en Dubai, si ha ganado en cinco anteriores ocasiones.

“Gracias a los que me votaron y es un placer recibir este galardón. Espero estar aquí el año que viene. Feliz Año a todos”, sostuvo el ‘Comandante’ al recibir el trofeo. Además, fue el broche de oro porque fue el último en subir al estrado, porque las otras categorías ya habían sido entregadas.

Ronaldo también se dio un tiempo para hablar sobre el mejor gol que convirtió este año y eligió uno que hizo en la Serie A con la camiseta de la ‘Vecchia Signora’. “El que marqué contra la Sampdoria es uno de lo mejores. Salté mucho y estoy muy orgulloso de lo que conseguí”, exclamó.

El gol de Cristiano Ronaldo con la Juventus

En las otras nominaciones, la inglesa Lucy Bronze obtuvo el premio a la mejor jugadora del año, por encima de Megan Rapinoe. La revelación fue su compatriota de Cristiano, Joao Felix y como el mejor entrenador fue elegido Jürgen Klopp con un 2019 de ensueño al mando del Liverpool.