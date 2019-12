Lozano y su balance del año

Marco Cabrera

A poco de culminar el 2019, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, hace un balance y un mea culpa de su gestión.

¿Con qué números su gestión está cerrando el año?

Yo recibí una Federación con más de 60 millones de pérdida en el patrimonio y más de 40 millones de deuda por pagar. Al término de nuestra gestión en el 2019 estamos entregando aproximadamente 30 millones de utilidades y con una recuperación de 28 millones de nuestro patrimonio.

¿Cuál es la situación actual del Plan Centenario? ¿Es cierto que los proyectos de menores están paralizados?

Si el Torneo Centenario no se desarrolló este año fue porque tuvo un descontrol económico en el 2018, pero a cambio se fortalecieron la Copa Federación y Creciendo con el Fútbol. El Torneo de Promoción y Reservas que no tenía un dólar de presupuesto para el 2019 fue financiado por la Federación con un millón 300 mil dólares.

¿Daniel Ahmed renunció o la FPF decidió no contar más con sus servicios?

Su contrato terminaba el 31 de diciembre del 2019 y antes de finalizar el vínculo conversamos porque había un nuevo sistema de planificación en el área de menores. Él no aceptó la reestructuración. Además, cuando yo ingresé a la Federación en el 2018 ya había una decisión de no continuar con sus servicios, pero respetamos su contrato.

¿Perú se ofreció para ser sede de la final de la Libertadores o hubo un llamado de Conmebol?

Cuando Conmebol busca alternativas después de lo que pasó en Chile, la FPF lanza su propuesta para organizar la final de la Copa Libertadores. La FPF ya tenía conversaciones adelantadas con el Estado y con la gente de Universitario para usar el Monumental. Nunca propusimos un auxilio sin contar con el respaldo y la garantía de las partes involucradas.

¿A partir de cuándo se va a ejecutar la hoja de ruta que se aprobó con los nuevos estatutos?

FIFA ya dio luz verde, estamos en proceso de inscripción de estatutos y luego empezaremos con la primera etapa. En marzo o abril ya se deben realizar las elecciones en las ligas y la conformación de las diversas asociaciones hasta el mes de noviembre que debemos convocar a elecciones en la Federación.

Juan Carlos Oblitas dijo que jugar la Liga 1 con 20 equipos es una barbaridad…

Este sistema estaba establecido desde el 2017 mediante una resolución. Se sabía que en el 2019 se jugaría con 18 equipos y que en el 2020 serían 20 equipos con el ascenso de 4 equipos. Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los 4 ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento.

¿Es posible tener una Liga 1 con 16 equipos?

En el 2020 descenderán 4 equipos y solo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas.

¿Cuál es la política de la FPF para el fútbol femenino?

FIFA y Conmebol están dando soporte económico para el desarrollo del fútbol femenino y la Federación lo viene ejecutando de manera progresiva. Los clubes profesionales y las ligas también deben jugar un papel importante para la formalización de las chicas. La Federación va a invertir en ellas.

¿Fue una improvisación la implementación del VAR en la final del fútbol peruano?

La FPF venía gestionando y recibiendo asesoría desde agosto por parte de la Conmebol porque la Copa América y las Eliminatorias se van a jugar con VAR y Perú tiene que saber jugar con este sistema. Además, tenemos la cantidad suficiente de árbitros capacitados para utilizar el Videoarbitraje. Si tuvo que venir un árbitro extranjero fue porque los nuestros renunciaron a dirigir en Matute por las amenazas que recibieron.

Las bases de la Liga 1 no contemplan el uso del VAR, ¿no hubo una irregularidad?

No, porque el hecho que no esté reglamentado no significa que esté prohibido. Cualquier inducción para mejorar el desarrollo del campeonato está permitida con el acuerdo de las partes involucradas y con la aprobación de Conmebol.

¿En el 2020 se utilizará el VAR en la Liga 1?

La idea es que de diez partidos que habrá en cada fecha, por lo menos en dos se utilice el VAR. La elección de esos partidos la podríamos determinar mediante un sorteo o eligiendo a los más importantes de la semana.

¿Cometió un error al decir que un extranjero como Pablo Bengoechea no puede criticar a los árbitros?

Yo tengo el mejor de los conceptos de Pablo Bengoechea, lo considero un técnico con mucha capacidad. Lo que yo quise decir es que no se ve bien que un profesional que ha sido recibido en nuestro país con las puertas abiertas y que se ha ganado el cariño de la mitad del país critique de esa manera a nuestros árbitros. Se equivocó al declarar en caliente.

Luego de la experiencia de la final de la Copa Libertadores, ¿es posible que algunos partidos de Eliminatorias se jueguen en el Monumental?

No. El profesor Gareca y su comando técnico nos han pedido jugar en el Estadio Nacional. Sin embargo, cuando el Nacional entre a remodelación para el Mundial Sub-17 del 2021, podemos considerar al Monumental como segunda opción. El partido de marzo ante Brasil se jugará en el Nacional.

¿Piensa postular a las próximas elecciones de la FPF?

No. En este momento solo pienso en fortalecer más a la Federación para seguir logrando éxitos deportivos. Con una economía franciscana, hemos sido subcampeones de América.