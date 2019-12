Disparó con todo. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) conversó con La República e hizo un paneo sobre lo que hasta ahora ha sido su gestión y además se refirió a lo que será el formato de la Liga 1 para el 2020.

Ya es historia conocida que el próximo año el torneo de la Liga 1 contará con un total de 20 equipos, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, no ha hecho buenas migas con la noticia.

Y aprovechando la oportunidad, Agustín Lozano le respondió a Juan Carlos Oblitas. “Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo”, disparó.

“Yo cuando quise cortar los cuatro ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento”, agregó Agustín Lozano, presidente de la FPF.

Pero eso no ha sido todo. El directivo también dijo que para el año entrante se harán cambios en la Liga 1. “En el 2020 descenderán cuatro equipos y solo ascenderán 2 para que el 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y para el 2022 esperamos tener 16”, sentenció.