WWE SmackDown EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE TV | LIVE STREAMING | HOY se lleva a cabo (EN DIRECTO vía Fox Sports 3) el último show de la marca azul en el 2019.

Este programa de lucha libre se desarrollará desde el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias y los resultados de los combates a través de La República Deportes.

Horario para seguir EN VIVO WWE SmackDown Live

Para ver el último Friday Night SmackDown del año, en donde The Miz, King Corbin y Daniel Bryan lucharán para saber quién será retador de The Fiend por el Campeonato Universal de la WWE, podrás verlo a partir de las 8:00 p. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no pierdas este añejo show:

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Panamá - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Miami, Washington D. C.) - 8:00 p. m.

Bolivia – 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Brasil - 10:00 p. m.

El WWE SmackDown de esta noche tendrá como principal atracción la lucha de Triple Amenaza para conocer al rival de The Fiend Bray Wyatt el próximo 26 de enero en el evento Royal Rumble.

The Miz, King Corbin y Daniel Bryan son los luchadores que protagonizarán este atractivo combate luego de que los tres se enfrentaran en una lucha por parejas la semana pasada. Antes de que el show terminara, la luz roja de Bray Wyatt se hizo presente en el coliseo, pero FOX cortó la transmisión.

Otro atractivo de este último SmackDown del 2019 será la presencia de Alexa Bliss —ausente un mes y medio por una lesión en uno de sus hombros—, quien en el segmento “A Moment of Bliss” tendrá como invitada especial a Lacey Evans.

Canal de transmisión para ver EN VIVO WWE SmackDown en español

Para poder seguir todos los pormenores de WWE SmackDown en español, podrás recurrir al siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Sports 3.

Sin embargo, si prefieres darle un seguimiento al programa en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX y por Internet a través de WWE Network.

Resultados del penúltimo WWE Raw del 2019