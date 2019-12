Universitario de Deportes: Alberto Rodríguez en la mira del compadre

La ilusión del hincha de Universitario fue en aumento al ver ingresar a Alberto Rodríguez a Campo Mar. El defensa fue el gran ausente en el inicio de la pretemporada crema el pasado jueves; sin embargo, el ‘Mudo’ se hizo presente ayer a los trabajos que inició el equipo de Gregorio Pérez y fue sometido a los exámenes médicos de rigor, pero ¿renovó contrato?

Rodríguez tiene contrato con la ‘U’ hasta el 31 de diciembre y fue llamado a sumarse al entrenamiento, razón por la cual asistió, pues de lo contrario podría ser juzgado por incumplimiento de contrato. “Las conversaciones para la renovación están tomando su propio camino, veremos si podemos llegar a un acuerdo”, afirmó el gerente deportivo Jean Ferrari.

Se pudo conocer que Alberto no está convencido de renovar con los cremas por una cláusula en el contrato, el cual especifica algunas condiciones en cuanto a lesiones y resolución del mismo. Sumado a eso, se sabe que Alianza Lima le propuso una oferta tentadora económicamente y que incluso el técnico Pablo Bengoechea habría tenido un acercamiento directo con el jugador.

“Ha habido ciertas condiciones para llevar a cabo el vínculo. Él ha tenido un año donde no ha participado, pero también sabemos de la capacidad y el nivel que tiene. Gregorio Pérez quiere contar con él sí o sí”, acotó Ferrari, quien también reconoció que podría sumarse un back central extranjero.

Y es que la ‘U’ se vería forzado a buscarle un destino a Tiago Cantoro, quien aún no recibe la nacionalización, por lo que, tras alcanzar el límite de extranjeros (5), el jugador tendría que ser prestado para liberar un cupo.

¿Sabía que...?

Se queda. Alberto Quintero llegó a Lima para sumarse a la ‘U’ con el ánimo al tope. “Contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos, haremos de todo por la estrella 27”, señaló.