The Strongest vs. Destroyers EN VIVO: definición de la Primera División de Bolivia

The Strongest vs. Destroyers EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la última fecha de la Primera División de Bolivia este domingo 29 de diciembre. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: Tigo Sports a partir de la 15:00 horas (horario peruano) en el Ramon Tahuichi Aguilera Costas (Santa Cruz). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre The Strongest vs. Destroyers EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Tigo Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de The Strongest y Destroyers, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Así se vivió el partido de ayer frente a Always Ready que se ganó por 3-2. Dale ♥️ y 🔄#VamosTigre

🐅🏆⚽️🇧🇴 pic.twitter.com/ysrKeSIGVz — Club The Strongest (@ClubStrongest) December 26, 2019

The Strongest buscará el milagro frente a Destroyers, donde el único objetivo es ganar y esperar un tropiezo de los líderes de la tabla de posiciones: Jorge Wilstermann y Bolívar

Salvo la variante de Pedro Galindo en el pórtico ‘felino’, The Strongest tendrá a su habitual equipo titular para vencer a Destroyers este sábado en Santa Cruz y aguardar una caída de los punteros del torneo.

¡VAMOS TIGRE!

Hoy tenemos un partido importante frente a Destroyers a las 16:00 en Santa Cruz. Apoyemos al equipo desde donde nos encontremos, ¡Vamos Tigre!#VamosTigre

⚽️🐅🇧🇴🏆 pic.twitter.com/iDMWAIqkQS — Club The Strongest (@ClubStrongest) December 28, 2019

De darse un tropiezo de Wilstermann y Bolívar, sumado a una victoria de The Strongest, la definición del torneo Clausura 2019 se alargará.

Con 54 puntos en el tercer lugar, el ‘Tigre’ tiene la mínima chance de obligar a jugar un encuentro extra por el campeonato, siempre y cuando, Wilstermann (57) pierda frente a Oriente Petrolero en Cochabamba, y Bolívar (55) iguale o pierda ante Royal Pari en La Paz.

The Strongest vs. Destroyers EN VIVO: Horarios en el mundo

El encuentro inicia a las 3:00 p. m. según la hora peruana, colombiana, ecuatoriana, estadounidense y panameña. Mientras que en países como México, Costa Rica, Honduras y El Salvador estará disponible desde la 2:00 p.m.

México - 2:00 p. m.

Costa Rica - 2:00 p. m.

Honduras - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida, Washington) - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

The Strongest vs. Destroyers EN VIVO: Canales en el mundo

El canal encargado de televisar el duelo Destroyers contra The Strongest es Tigo Sports Bolivia. Los partidos de fútbol boliviano son transmitidos por esa señal.

Bolivia: Tigo Sports EN VIVO

The Strongest vs. Destroyers EN VIVO: posibles alineaciones

The Strongest: D. Vaca, Sagredo, Martelli, Torres, Demiquel, Veizaga, Wayar, Castro, R. Vaca, Reinoso y Reina

Destroyers: Arauz; Donizetti Galiardo, Melgar, Gaucho, Álvarez; Villagomez, Guzmán, Rodríguez, Abrego; Saucedo y Cortes