Gallese busca la salida

Para Pedro Gallese no será nada fácil definir su futuro profesional. Su paso por Alianza Lima es más que positivo, y ello le abrió las puertas de clubes del extranjero. Con su carta pase en la mano, luego de que Veracruz quedara desafiliado de la Liga MX por la Federación Mexicana de Fútbol, el golero de la selección nacional cuenta con una propuesta del cuadro blanquiazul, pero en las últimas horas se especula la posibilidad de que no acepte dicha oferta. ¿La razón? Cuenta con propuesta formal del club Orlando City de la MLS por tres temporadas.

Sin embargo, ese no sería el único motivo que aleja al arquero de Matute, pues se supo que su esposa Claudia le habría pedido dejar Perú para iniciar una vida nueva juntos luego de que el dueño del arco íntimo protagonizara un video con otra mujer.

Se sabe que el Fondo Blanquiazul hará hasta lo imposible por comprarle el pase del jugador por tres temporadas, pensando en el torneo local y en la Copa Libertadores, pero el tema familiar y la buena oferta económica llevará a Gallese a mudarse a Estados Unidos.

Hay que indicar que además del Orlando City, también hay otro equipo que ha mostrado interés en Gallese. Es el histórico América de Cali, uno de los equipos más grandes de Colombia, que el próximo año volverá a jugar Copa Libertadores luego de varias ausencias.

El reemplazo idóneo

Ante esta situación, la administración de Alianza ahora no solo busca la renovación de contrato de Leao Butrón, sino que contratará a un nuevo arquero. Se supo que manejan dos posibilidades del exterior y uno del medio local. Si bien el exarquero de Municipal Steven Rivadeneyra llegó a un acuerdo con Binacional, fuentes cercanas al jugador aseguraron que solo firmó un precontrato, por lo que podría dar el salto a La Victoria.

Incluso se supo que los íntimos lo han llamado y sería la primera opción para reemplazar a Gallese el próximo año. En las próximas horas podrían darse mayores novedades sobre este tema.

Por otro lado, quien también podría dejar Alianza es Luis Ramírez. El volante aún conversa con la directiva la posibilidad de renovar contrato por una temporada más.

‘Canchita’ podría ir a Matute

La posibilidad de que Christofer Gonzales juegue en Alianza Lima no es descabellada. Se supo que los íntimos no están lejos de la cifra que pide Sporting Cristal por ‘Canchita’, por lo que no está descartado. Eso sí, para los celestes la prioridad es que el centrocampista nacional vaya al extranjero, pero de no concretarse nada, su futuro sería La Victoria.