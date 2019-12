Partidos de hoy sábado 28 de diciembre de 2019: Conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

En los partidos de HOY, sábado 28 de diciembre de 2019 se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Premiere League, Liga de Fútbol boliviana, A League de Australia, entre otros. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | sábado 28 de diciembre de 2019

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth

10:00 Newcastle United vs Everton

10:00 Southampton vs Crystal Palace

10:00 Watford vs Aston Villa

12:30 Norwich City vs Tottenham Hotspur

12:30 West Ham United vs Leicester City

14:45 Burnley vs Manchester United

Partidos de hoy sábado 28 de diciembre de 2019

Bolivia - Liga de Futbol

Por anunciarse Guabirá vs Oriente Petrolero

Por anunciarse Royal Pari vs Wilstermann

Por anunciarse Sport Boys vs Bolívar

Por anunciarse Nacional Potosí vs Real Potosí

Por anunciarse The Strongest vs Always Ready

Por anunciarse Aurora vs Club Destroyers

Por anunciarse San José vs Blooming

15:00 San José vs Guabirá

15:00 Blooming vs Aurora

15:00 Club Destroyers vs The Strongest

15:00 Always Ready vs Nacional Potosí

15:00 Wilstermann vs Oriente Petrolero

Angola - Primera División de Angola

9:00 1º de Maio vs Recreativo da Caála

9:00 Cabinda vs Académica do Lobito

9:00 Ferroviário do Huambo vs Interclube

9:00 Sagrada Esperança vs Onze Bravos

9:00 Santa Rita vs Cuando Cubango

9:00 Wiliete vs Recreativo Do Libolo

Australia - A-League

1:00 Western United vs Wellington Phoenix

3:30 Newcastle Jets vs Brisbane Roar

África - Liga de Campeones de la CAF

8:00 ZESCO United vs Zamalek

11:00 Etoile du Sahel vs Al Hilal Omdurman

11:00 USM Alger vs Mamelodi Sundowns

13:53 Wac vs Petro De Luanda

14:00 Al Ahly vs Platinum

14:00 Wydad Casablanca vs Petro de Luanda

Israel - Liga Ha’Al de Israel

8:00 Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Kfar Saba

10:30 Ironi Kiryat Shmona vs Maccabi Haifa

11:30 Hapoel Ra’anana vs Hapoel Hadera

12:50 Hapoel Be’er Sheva vs Ashdod

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: sábado 28 de diciembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, sábado 28 de diciembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports