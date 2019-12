Cristiano Ronaldo: “No tengo que demostrar nada a nadie”

Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus de Turín, competirá mañana con Lionel Messi, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk por los premios Globe Soccer. El ariete lusitano busca su sexta corona al mejor jugador del año en territorio asiático (Emiratos Árabes Unidos).

En la antesala de los premios, Ronaldo fue la atracción de las Conferencias Internacionales que organiza el Consejo de Deportes de Dubai y habló de sus retos a futuro y motivaciones.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas", señaló en primera instancia el popular 'comandante'.

“Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, agregó Cristiano.

Pasan los años y Cristiano Ronaldo sigue estando en la elite del fútbol mundial. Lleva 15 temporadas siendo uno de los jugadores de referencia y todavía tiene cuerda para rato.

“Cuidarme así es mi manera de vivir. Tienes que sacrificarte y dedicar el 70% de tu vida al fútbol y a cuidar y conocer tu cuerpo: preparación física, alimentación, recuperación. No todos los deportistas están dispuestos a esto, lo digo sin ánimo de criticar a nadie, eh... Pero mantener el nivel de excelencia te exige pensar siempre en términos de excelencia”, acotó ‘CR7’.