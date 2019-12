El experimentado arquero Leao Butrón comenzó a visualizar lo que será el día que deje los guantes y abandone los campos de juego. El actual portero de Alianza Lima tiene pensado realizar un partido repleto de figuras, por ello aseguró que conversará con Claudio Pizarro para que algunas leyendas del Bayern Múnich también participen de su adiós.

“Yo siento que el próximo año podría ser el último, comienzo otra etapa en mi vida y me estoy preparando para eso”, subrayó Leao Butrón para ‘Match Deportivo’.

"Como me hablo con Claudio (Pizarro), que vengan sus amigos del Bayern Munich; me gusta ese equipo y porque no abusar la confianza con él, que nos conocemos desde la sub 20", añadió el arquero blanquiazul.

"Tengo contacto con él, el año pasado fui a Alemania y él estaba por acá, por eso no pude verlo, pero ya lo he amenazado que voy a ir y me ha abierto las puertas; principalmente por cosas deportivas’, atinó Butrón sobre su despedida del fútbol.

¿Quiénes serán sus compañeros de equipo del Descentralizado?

Como era de esperarse, Butrón eligió a varios de sus excompañeros en Alianza Lima para que estén en su partido de despedida en el 2020.

“Me gustaría que estén mis amigos de toda la vida. Al arco Butrón, derecha puede estar el ‘Chino’ Huamán, izquierda el ‘Chicho’ Salas, de central mi hermano (Jair) y Arakaki. Para poner ambiente al vestuario Ciurlizza, Olcese, Wenceslao (Fernández) y para cerrar con broche de oro Waldir Sáenz con el ‘Checho’ (Ibarra)’”, finalizó el meta íntimo.