Alberto Quintero: “Quiero seguir en Universitario por muchos años más, me siento un hincha más”

Universitario de Deportes comenzó la pretemporada en Campo Mar y una de las grandes ausencias fue la Alberto Quintero. El volante panameño llegó a Lima después de disfrutar de sus vacaciones y aseguró que seguirá en el club, luego de que confesara que los hinchas cremas le pidieran que no se vaya.

“Contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos porque así será y haremos de todo por la estrella 27. Fueron pocos días de descanso, pero vamos con todo para ponerme a punto", declaró Quintero a TV Perú a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

"Estoy feliz, me siento un hincha más. Lo que quiero es que el contrato se extienda y tener la tranquilidad por ese lado. Jean Ferrari hizo una promesa antes de irme de vacaciones, hubo ofertas, pero yo quiero seguir muchos años en la 'U'”, expresó Quintero quien desechó ofertas de equipos peruanos y del exterior (Tailandia).

Finalmente, Alberto Quintero, quien cumplirá su cuarta temporada en Universitario de Deportes, tuvo palabras de elogio para el entrenador uruguayo Gregorio Pérez y señaló que realizarán una buena Copa Libertadores con los nuevos fichajes.

“El técnico que tenemos es muy experimentado. Se armó un gran equipo, llegaron muchos jugadores para la delantera. Creo que junto a la base que quedó, haremos una gran Libertadores. No hay rival fácil, en el fútbol, todo es muy parejo”, concluyó.

Dato: Alberto Quintero ha marcado 22 goles en tres temporadas con Universitario de Deportes.