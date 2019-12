Después que Juan Carlos Oblitas se refiriera al presente de los integrantes de la selección peruana y específicamente del volante Christian Cueva, éste contestó las recomendaciones del ‘Ciego’ con inesperada frase.

El director deportivo de la FPF, Oblitas, aseguró que el enfoque de los peruanos es el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por lo cual los pupilos de Ricardo Gareca deberían “cuidar sus vidas privadas” y mantenerlas al margen del ojo público.

Sin embargo, Christian Cueva tomó para bien los comentarios del exjugador de la selección peruana, señalando que se trata de las palabras de alguien a quien le tiene muchas consideraciones.

“Juan Carlos Oblitas es una persona que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Personalmente lo quiero mucho. Él siempre quiere lo mejor para mí”, enfatizó el exjugador de Alianza Lima y la U. San Martín en un evento social en Trujillo.

Asimismo, ‘Aladino’ sostuvo que el consejo de Oblitas también se dio de parte del DT argentino y el plantel bicolor. "No lo ha dicho públicamente, sino personalmente. No me sorprende las cosas que pueden salir de Juan Carlos del profesor Ricardo Gareca o de mis propios compañeros”, expresó.

Por su lado, el ídolo de Sporting Cristal reveló que mantiene comunicación y relación cercana con Christian Cueva. “Se ha hablado mucho con él. Él sabe que, si no estabiliza su vida en la parte deportiva, eso lo va a alejar de la selección”, detalló.