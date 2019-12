¡O Rei de las alturas! Manco es nuevo jugador de Binacional

Deportivo Binacional, flamante campeón del fútbol peruano, decidió contratar a Reimond Manco proveninete del Sport Boys. El Poderoso del Sur disputará la Copa Libertadores 2020.

“El volante nacional Reimond Manco se une al Poderoso del Sur. El jugador, proveniente del Sport Boys, forma parte del campeón nacional. ¡Bienvenido a Puno, Reimond”, compartió Deportivo Binacional.

#Binacional2020 🚨



El volante nacional Reimond Manco se une al Poderoso del Sur. El jugador, proveniente del Sport Boys, forma parte del campeón nacional.



¡BIENVENIDO A PUNO, REIMOND! ⚽#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/Q6EWDCzue1 — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) December 27, 2019

Reimond Manco ya había adelantado que no seguiría en Sport Boys. “Hoy me toca partir debido a que en la reunión que sostuve se me puso en conocimiento que el entrenador no me tenía en sus planes y pudimos llegar a un acuerdo mutuo con la directiva que siempre se portó al 100% conmigo”, comentó el hoy futbolista de Deportivo Binacional.

“Querida gente rosada y pueblo chalaco, antes que nada, agradecerles por toda la hospitalidad y apoyo hacia el equipo y mi persona en los momentos más difíciles que nos tocó estar. No fue fácil, pero se logró el objetivo que era dejar al Boys en Primera”, aseveró a través de Instagram Reimond Manco.

“Hoy parto agradecido con toda la hinchada y la directiva, con los compañeros que tuve este año y desearles lo mejor en el año que se viene. Por mi parte, dejo la puerta abierta en un gran club al que le agarré mucho cariño y respeto, eternamente agradecido. ¡Vamos Boys carajo!”, concluyó el volante de Deportivo Binacional.