La pasión de un hincha del Club América de México ha traspasado todas las fronteras. Y es que Noe Ramírez no tuvo mejor manera de rendir homenaje al equipo de sus amores que nombrar a su hijo en honor a dos de los jugadores más destacados del plantel.

El menor nació en mayo del 2019 y adopta su primer nombre por Guido Rodríguez, el mediocampista que ha sido una figura clave para el América en esta temporada y es reconocido por muchos expertos como el mejor jugador del fútbol mexicano en esta posición. Mientras que, el segundo nombre es en honor a Sebastián Córdova, el volante que se ha ganado a pulso su convocatoria a la Selección Mayores de México para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El aficionado azulcrema no tuvo mayor deseo que conseguir que ambos deportistas firmaran la partida de nacimiento de su hijo Guido Sebastián. Por eso, con el documento en mano, se acercó al aeropuerto de Monterrey para recibir al equipo. Pero no todo salió como se esperaba, ya que el equipo decidió no salir por la puerta principal y el joven no pudo ubicar a los jugadores.

Noe Ramírez no se desanimó y decidió acercarse al hotel donde concentraba el Club América para cumplir con su objetivo. Otros fanáticos, conmovidos por su historia, ayudaron a que el hombre pudiera llamar la atención de Guido Rodríguez. El jugador argentino permitió el ingreso del hincha a las instalaciones del hotel, donde firmó el acta de nacimiento y, además, captaron el momento en una fotografía que quedará para el recuerdo.