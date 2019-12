Robreto Mosquera y Victor Rivera corren riesgo de poder dirigir en la Liga 1 2020 debido a que no cuentan con la Licencia PRO que exige la CONMEBOL. La información fue compartida por el periodista Gonzalo Núñez.

"La semana pasada hubo un curso para todos los DT de Sudamérica que no tenían la Licencia Pro, en Perú varios fueron pero algunos no y ellos no podrán dirigir. Según lo que me cuentan, Roberto Mosquera y Víctor Rivera no fueron”, aseveró Gonzálo Núñez en su programa deportivo.

“El primer entrenador debe: Estar en posesión de la Licencia de entrenador del nivel más alto que pueda obtenerse en la CONMEBOL o de cualquier diploma extranjero equivalente a la Licencia y que esté reconocido como tal por la Confederación”, reza el Reglamento de Licencia de clubes de la CONMEBOL.

Actualmente, la Licencia de Entrenador del nivel más alto es la PRO CONMEBOL. “La nota refiere que, es importante dejar en claro que a partir del año 2020 en todas las competiciones de Clubes organizadas por la CONMEBOL (Libertadores, Sudamericana y Recopa) se exigirá que el Entrenador cuente con Licencia CONMEBOL PRO para poder dirigir el equipo”, concluye el comunicado del máximo ente de Sudamérica.