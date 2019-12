El primer día siempre es importante. Más si en menos de un mes tienes partidos que pueden definir el ánimo de toda una temporada. Caras nuevas, otros viejos conocidos pero comprometidos ya por un mismo objetivo. Lo primero fue tener una conversación con el nuevo comando técnico liderado por Gregorio Pérez, un experimentado DT uruguayo para un 2020 con nuevos retos.

Universitario empezó su pretemporada en Campo Mar pensando en la Copa Libertadores, ya que el 21 de enero y el 28 chocarán contra el Carabobo de Venezuela. “Va a ser duro. Tenemos que ganarle al tiempo. Van a ser 180 minutos donde tenemos que dar todo para pasar a una segunda instancia”, dijo Pérez en la noche del 25 llegando a la capital. En plena Navidad, el técnico ya estaba haciendo su maleta para comenzar este nuevo proyecto.

Jonathan Dos Santos y Luis Urruti llegaron en la mañana, posaron con la camiseta y dieron algunas palabras para luego ir rumbo a la sede de playa. “Gregorio Pérez es un técnico que le gusta ganar y eso me gusta. Yo vengo a dejar mi huella aquí. Tenemos que sumar objetivos”, decía Urruti, que no podía dejar de sonreír. Igual que Dos Santos, quien fue nominado a mejor jugador de esta temporada en Uruguay.

“La promesa para los hinchas es la entrega, como todo jugador uruguayo. Esperamos hacer grandes cosas en este club. Sé que Universitario es un equipo grande con mucha hinchada y que quieren salir campeones. Es un lindo desafío”, señaló.

También estaban Alexander Succar e Iván Santillán, que son los refuerzos nacionales, mientras el DT viene analizando hacer todavía un par de fichajes más para cerrar el plantel.

¿Y el ‘Mudo’?

Los ausentes en la práctica han sido Brayan Velarde (está con la sub-23), Alberto Quintero (que recién llegaba a la capital y se une hoy) y Donald Millán (le han dado algunos días libres, ya que terminó de jugar el torneo el 15 con Binacional), y resaltó que no vaya Alberto Rodríguez, que todavía no define su situación con el club, a pesar de que estaba citado para Campo Mar. “Le mandé un mensaje de voz y no recibí respuesta. Lo esperaba esta tarde en los entrenamientos. No sé los pormenores de situación”, señaló el DT sobre la situación del ‘Mudo’.

En las próximas horas se definirá su situación, puesto que Pérez quiere contar con él, a pesar de que no jugó ningún partido oficial en el 2019 porque se recuperaba de una lesión complicada. Ha tenido ofertas de otros clubes y viene analizando su futuro. Diego Chávez va a tener una nueva oportunidad en el cuadro merengue, aunque estuvo con los canteranos.

En tanto, la base se mantiene –Carvallo, Corzo, Quina, Guarderas, Hohberg– y esperan tener una buena temporada. Thiago Cantoro también estaba entrenando con el primer equipo. Un día después de Navidad, el equipo ya piensa en el regalo del próximo año para sus hinchas: avanzar hasta la zona de grupos de la Libertadores.