El hombre que hizo campeón en el 2001 a Racing Club tras 35 años sin conquistas, Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo, habló sobre el presente de Alianza Lima, equipo que se enfrentará a ‘La Academia’ en la Copa Libertadores 2020.

El ex Racing fue consultado por un medio local respecto al nivel de Alianza Lima. “Me deja la mejor impresión. Siempre respeté al fútbol peruano porque siempre tuvo equipo muy bien dotados… Yo creo que Alianza Lima va a hacer una buena copa”, contó.

También se le preguntó qué datos tenía sobre Pablo Bengoechea, entrenador del conjunto de La Victoria. “Fue un buen jugador y estoy seguro que su equipo va a jugar bien al fútbol… Seguramente va a cumplir un buen papel”, confesó.

Reinal ‘Mostaza’ Merlo, además, se atrevió a comparar a Alianza Lima con la Selección peruana que empató con Argentina en la Bombonera cuando le plantearon si el equipo de La Victoria podía sacar un buen resultado en el estadio de Racing Club, con toda la hinchada presente.

“Hay un refrán que dice que en la cancha son once contra once, yo siempre lo tengo. Lo de afuera no tienen nada que ver. Perú, con Gareca, fue a la cancha de Boca y sacó un resultado bárbaro y era toda la cancha de Argentina”, sentenció.