Todos los caminos se alejan de Ate

En Universitario siguen afinando el equipo que arranca mañana la pretemporada. El reto para este año es grande y el nuevo director técnico, el uruguayo Gregorio Pérez, quiere un plantel con las piezas que él sabe podrán colaborar en llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores y alzar una vez más el campeonato nacional.

En ese sentido, el experimentado estratega alcanzó a Jean Ferrari, gerente deportivo, los nombres de los jugadores que no serán tomados en cuenta para la temporada 2020. Son 4 jugadores que en el 2019 no tuvieron mucha actividad en el cuadro ‘crema’ y que aún tienen contrato con la ‘U’, por lo que deberán ser prestados a otro club, uno de ellos ya consiguió equipo. Se trata del zaguero Werner Schuler, quien fue presentado como nuevo refuerzo de la Universidad San Martín. Además, el mediocampista Gary Correa, quien llegó al club tras su gran 2018 con el cuadro ‘santo’, no pudo ganarse un puesto en el once titular y tendrá que buscar nuevos aires. A ellos se suman Carlos Olascuaga y Enmanuel Páucar, quienes tampoco seguirán en Ate.

El OK del DT

Gregorio Pérez se muestra complacido con los fichajes que viene concretando la administración ‘merengue’. El técnico vuelve este miércoles a nuestro país para emprender con los trabajos reparatorios al inicio de la Libertadores. “Apenas llegue se van a definir algunas cosas en relación con el plantel. Una vez confirmados los jugadores trataremos de ser un equipo que proponga, porque Universitario es un equipo grande”, manifestó.

Pérez dio el visto bueno para la contratación de Alexander Succar, y aún espera la confirmación de la llegada de sus compatriotas Luis Urruti y Jonathan Dos Santos, con los que solo hay detalles por resolver. Sobre este último, su representante Daniel Gutiérrez informó que solo faltan las firmas para la vinculación del jugador. “El 26 viaja a Perú para terminar con la negociación. Llega a préstamo por un año con opción de compra”, señaló. Gregorio Pérez convenció al artillero.