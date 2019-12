The Strongest vs. Always Ready EN VIVO ONLINE | STREAMING GRATIS | se enfrentan este miércoles 25 de diciembre, por la jornada 25 del Torneo Clausura de Bolivia, desde las 4:00 p.m. (horario boliviano) y 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Hernando Siles de La Paz, con transmisión de Tigo Sports.

La República Deportes realizará una cobertura minuto a minuto con los detalles más relevantes de este partido, como las mejores jugadas y los goles, así como el resumen y el marcador final del cotejo.

Una verde Navidad es la que vivirán los hinchas del fútbol en Bolivia, con el desarrollo de la penúltima jornada de su liga casera este 25 de diciembre. Todos los partidos se disputarán en simultáneo, incluido el The Strongest vs. Always Ready.

El Tigre sigue aferrado a la ilusión de quedarse con el Torneo Clausura tras su último triunfo por 3-1 ante Real Potosí. El conjunto de la capital se ubica en el tercer lugar de la tabla con 51 puntos, a tres del líder Jorge Wilstermann.

Un tropiezo en el duelo de este miércoles podría significar decirle adiós de forma definitiva a la posibilidad de campeonar. Los aurinegros deben aprovechar su último cotejo como locales en el año y mantener la buena racha obtenida en sus cinco partidos más recientes.

Always Ready, con 41 y en el cuarto lugar de la clasificación del Torneo Clausura, llega a este encuentro sin ninguna presión, pues el equipo paceño ya aseguró su cupo a la Copa Sudamericana del próximo año, y no tiene chances de cambiar ese boleto por uno de Copa Libertadores.

El único propósito para los de la banda roja, por tanto, parece ser el mejorar sus números y recuperarse de la sorpresiva derrota sufrida en casa ante el Aurora por la última fecha del campeonato. Incluso, el club ya se alista para lo que será la temporada 2020, pues anunció la contratación de Eduardo Villegas como nuevo DT.

The Strongest vs. Always Ready EN VIVO: canal para ver el duelo

El partido The Strongest vs. Always Ready será transmitido EN VIVO por la señal de Tigo Sports en todo el territorio boliviano. Si no te encuentras en Bolivia o no cuentas con acceso a un televisor, podrás seguir el encuentro por internet GRATIS por medio de La República Deportes, que te traerá la cobertura más completa del juego.

- Bolivia: Tigo Sports

The Strongest vs. Always Ready EN VIVO: horario del partido

- México: 2:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- España: 5:00 p.m.