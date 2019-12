Después de romperla en el Olympique Lyon de Francia entre el 2017 y 2018, Mariano Díaz volvió al Real Madrid con la esperanza de consolidarse y darle al club todo lo que invirtió en él desde las divisiones menores. Sin embargo, no logró despegar y en su segunda temporada, no ha sido considerado por Zinedane Zidane, por lo que es un hecho que no seguirá en el club.

Además, porque el delantero hispano-dominicano ha perdido todas las oportunidades en el Real Madrid desde la llegada del serbio Luka Jovic, procedente del Eintracht Frankfurt; y por el gran momento que está atravesando el goleador francés Karim Benzema. Es por eso que Díaz cerrará el 2019 sin jugar un solo partido y deberá buscar club en el mercado de invierno.

“El delantero hispano-dominicano no cuenta para Zinedine Zidane siendo el único jugador de la primera plantilla del conjunto blanco que no se ha estrenado en lo que va de curso, y cerrará 2019 habiendo acumulado un total de 240 días sin jugar en partido oficial”, informó Mundo Deportivo de España.

El último partido oficial de Mariano Díaz fue el 5 de mayo de este año cuando el Real Madrid ganó 3-2 al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, donde anotó un doblete. Desde aquel encuentro, el jugador de 26 años no volvió a aparecer en el banco de suplentes hasta el 19 de octubre cuando apareció en lista en la derrota por 1-0 contra Mallorca.

Zidane no buscará un ‘9’

Zinedane Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que ante la falta de goles en su equipo vaya a pedir la llegada de un delantero centro en el mercado invernal, aseguró que “no es necesario” y justificó como “cuestión de rachas” los dos últimos partidos con empate sin goles.

"Estoy muy decepcionado por mis jugadores que han hecho el esfuerzo y un gran partido pero nos ha faltado otra vez el gol”, expresó. Con rotundidad respondió Zidane a la pregunta si a los Reyes Magos le pedía un 9. “No, nada, no es necesario”, sentenció.