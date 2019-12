El entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde dio detalles de una genialidad que Lionel Messi realiza en el campo de juego en los primeros minutos de cada partido.

¿Por qué “ignora la pelota” en el inicio de cada encuentro? Según el estratega catalán de 32 años, Lionel Messi “da un paseo de reconocimiento” en el ‘verde’.

"Los grandes jugadores no analizan el juego, lo interpretan. En el campo no puedes jugar, debes pensar. Messi se reserva los primeros minutos de cada partido para la interpretación", añadió el DT del Barcelona.

“Así él sabe perfectamente dónde están las debilidades de los rivales, cómo trabaja la defensa, dónde se posiciona cada hombre. Entonces, a medida que avanza el juego, se mete poco a poco”, subrayó Ernesto Valverde.

Destacar que, a lo largo de los últimos años, Messi recibió críticas por los tiempos en los que camina en cancha. Fue Josep Guardiola, el técnico que logró sacar su mejor versión, el que corroboró dicha actitud que mencionó Valverde.

"Está observando, caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta de él. No está fuera del partido, está participando. Mueve la cabeza. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Su cabeza siempre se está moviendo. No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa”, explico ‘Pep’ hace un tiempo.