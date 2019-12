Jugador del Barcelona contó cómo Lionel Messi maneja su poder en el vestuario

Lionel Messi es una figura que impone respeto por ser el símbolo del Barcelona en los últimos tiempos. Eso lo tiene claro cualquier jugador que llega como fichaje del club azulgrana al cruzarse con el capitán. El brasileño Arthur Melo, quien llegó hace una temporada al Barza, es uno de ellos.

El mediocampista de 23 años, considerado el reemplazante del español Xavi, contó como ejerce ‘La Pulga’ su poder en el vestuario. “Lo admiro fuera del campo porque él tiene tanto poder, pero es uno más. Nunca quiere ser el favorito de nadie”, declaró Melo en una entrevista concedida en los últimos días a ‘Fui Clear’.

“Todos sabemos la autoridad que tiene, pero no se impone. Siendo todo lo que es y pudiendo imponer todo lo que podría imponer no lo hace. Es reservado, aunque es bromista con quien tiene más intimidad. Es un hombre excepcional. No tengo una palabra para hablar mal de él. Inclusive todo lo contrario, desde que llegué siempre me ayudó, hasta dio una entrevista hablando de mí. ¡Eso fue muy bueno!”, agregó.

En una entrevista a Catalunya Radio, Lionel Messi habló sobre lo impresionado que estaba con la evolución de Arthur Melo en el plantel y aseguró que acabará triunfando en el Barcelona, a tal punto de convertirse en una pieza clave.

“Si tengo que citar a uno me quedo con Arthur, que me ha sorprendido porque no le conocía mucho. Salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido al de Xavi, quiere siempre la pelota, no la pierde, juega en corto, es muy confiable y muy seguro”, explicó.