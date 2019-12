En medio cajas, papeles y del caos propio de una mudanza, Carlos Neuhaus nos recibió en su oficina en la Videna de San Luis. Fuimos a su encuentro para conocer un poco más del gestor de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos más grandes y exitosos de la historia, según palabras del presidente de Panam Sports, Neven Ilic. A pocas semanas de dejar el cargo, el presidente del Comité Organizador de Lima 2019 hace un repaso de su vida en los últimos tres años, desde que decidió aceptar el gran reto. “Este fue un proyecto muy complejo, íbamos a ser vistos por millones de personas y no podíamos hacer una cosa a medio pelo. Había que hacer algo digno”. Ese fue el objetivo del administrador de empresas que antes de los Juegos era reconocido por la construcción del Centro Comercial Mega Plaza.

Bajo el lema “Jugamos todos”, Neuhaus quiso comprometer al país entero con el evento deportivo que pondría al Perú en los ojos del mundo. Acostumbrado a trabajar en conjunto, el líder de los Juegos hizo participar a todos, sobre todo a un grupo de profesionales. “Aquí no ha sido solo Carlos Neuhaus. Ha sido todo el equipo”. Y es que el compromiso fue tal que el trabajo se extendía hasta horas de la madrugada vía whatsapp, reconoce. El sueño de Lima 2019 superaba las ganas de dormir.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. El semblante del expresidente de la Federación Nacional de Tabla cambia al recordar cuando le pidieron aplazar los Juegos, porque el Perú no podía organizarlo. “Alguna veces pensé seriamente en renunciar, pero sentí el respaldo”. El apoyo de los presidentes de turno (Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra) fue necesario para seguir adelante con este torneo que nos hizo estar en los ojos del mundo entero. “Cuando los peruanos nos ponemos de acuerdo en un propósito, podemos hacer grande cosas y no cuando nos estamos peleando entre nosotros. Al principio, negociábamos con Canadá y luego con Inglaterra el acuerdo gobierno a gobierno. Eran reuniones bien tensas; negociaciones muy duras. Elegimos esta opción porque nos iba a permitir trabajar con leyes internacionales. En abril de 2017, cuando recién firmamos con el Reino Unido, estábamos muy preocupados. El 26 de mayo de 2017 convocamos a muchas empresas para que se presentaran a los Juegos, lo que se llama un road show. Nuestra sorpresa fue que tuvimos a más de 800 asistentes. Entonces dijimos: ‘Sí, se puede’”.

En medio de las críticas y trabas burocráticas, Neuhaus siguió adelante con la consigna de que el proyecto salga a flote y lo logró. ¿Nuestro país estaba listo para ser sede de un evento deportivo aún más grande que unos Panamericanos? “Somos un país muy rico en historia, tenemos una hotelería que va creciendo, hay un trabajo pendiente con la organización del transporte y tráfico. Pero el gran problema es que hay mucha gente que tiene temor a tomar decisiones. En el proyecto teníamos prohibida la palabra “no”. Hay gente que le gusta quedarse en su zona de confort. Si somos honestos se pueden hacer muchas cosas. Si queremos convertir al Perú en una sede del deporte, se debe crear un Ministerio del Deporte, esa es mi idea después de lo vivido”.

La experiencia de Neuhaus esta vez fue volcada a favor de la infraestructura para el deporte. No obstante, hoy más de un ciudadano lo ve como un futuro político. “Para ayudar a mi país no necesito ningún cargo”, es quizás su frase favorita en las últimas semanas. Y es que Carlos, o Don Carlos, como lo llama su grupo de trabajo, solo espera despedirse de Lima 2019 para volver a levantarse temprano para correr olas; no para asistir a una reunión de trabajo.

“He sufrido tres años. Asumí una serie de responsabilidades, hemos logrado algo inédito en el Perú. Ha sido una linda experiencia. Superamos infinidad de problemas, gente que quería voltearse esto. No me arrepiento, sacrifiqué a la familia, arriesgué mucho. Tengo un apellido de origen alemán y por más que mi familia tiene más de 150 años en el Perú por lado del padre, no es común. Expuse a mi familia a las críticas”.

Aquellos obstáculos fueron superados y de la política prefiere ni hablar. “El hecho de que uno camine en la calle y te digan gracias es para mí el mayor premio. Yo estuve en política años atrás. En los 90 fui candidato a diputado y me salvé por poco. Ahora solo quiero terminar el proyecto. Yo quiero que el país se una”.

Neuhaus cierra una etapa en medio del reconocimiento de la gente, que disfrutó días intensos, llenos de deporte y de logros. La Bicolor consiguió un resultado histórico en Lima 2019, pues se ganaron 39 medallas: 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce. Hoy, los peruanos reconocemos a este profesional, pero también a nuestros deportistas que lograron flamear en lo más alto de un podio el pabellón nacional. Realmente jugamos y ganamos todos y en ello tuvo mucho que ver Carlos Neuhaus.