El presidente de los ‘Tuzos’ se vistió de héroe en Navidad y pagó por completo los adeudos con las jugadoras del equipo femenino de los Tiburones Rojos de Veracruz tras su desafiliación de la Liga MX.

Según la información que se maneja, Jesús Martínez se habría comunicado directamente con las futbolistas para saber cuánto dinero era el que les debía Filer Kuri Grajales, expresidente del equipo veracruzano.

A pesar del gesto del plantel de jugadoras del equipo jarocho al informar sobre lo sucedido a la opinión pública, el deseo de Martínez habría sido que todo se maneje en el anonimato.

“Me dio mucho gusto hablar con él. (Jesús Martínez) Es un ángel vestido de ser humano, su calidad humana me impactó muchísimo, me dio gusto que una persona tan importante como él se preocupara por mí, por mis compañeras y todas las situaciones que hemos vivido, estamos conmovidas y agradecidas”, dijo Cheyli Almejo, exfutbolista de Veracruz.

No satisfecho con el apoyo económico, Jesús Martínez decidió que todas las jugadores desempleadas puedan probar suerte con las ‘Tuzas’ en busca de seguir siendo profesionales.

Desafiliación de Veracruz

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), luego de la Asamblea General de Dueños, anunció la desafiliación de los Tiburones Rojos tras dos años de problemas con el pago de la nómina en todas sus divisiones.

“La Asamblea General Extraordinaria de la FMF, el día 4 de diciembre del año en curso, acordó, por unanimidad, revocar el Certificado de Afiliación y, en consecuencia, desafiliar de todas las categorías en las que forma parte la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C., así como al Sr. Fidel Kuri Grajales”, explicaron en un comunicado.