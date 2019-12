Por: Hugo Barrios y Hugo Rodríguez

El camino no siempre es el premio como dicen algunos sino conseguir el éxito, lograr el objetivo trazado a inicio de temporada. Este 2020 en la Liga 1 habrán veinte clubes, cuatro de ellos ascendidos de la Liga 2 y de la Copa Perú. Algunos históricos como Cienciano del Cusco y el Atlético Grau de Piura, otros de creación reciente como Carlos Stein (2012) o el Deportivo Llacuabamba (2011) que ahora tendrán un reto complicado.

El ‘Papá’ regresa a Primera División después de cuatro largos años. Salió campeón de la Liga 2 en una temporada larga bajo el mando de Marcelo Grioni, que se mantiene al frente del cuadro cusqueño y que tendrá la base de jugadores con la que pudo conseguir el ascenso. Ha contratado a Angelo Pizzorno, defensa uruguayo de 28 años proveniente de Burgos C.F, conjunto que milita en la Liga B de España. También fichó a Miguel Curiel y ha renovado con Oscar Franco, Juan Romagnoli, Javier Salazar, entre otros.

Cienciano jugará como local en el Garcilaso de la Vega y espera tener una buena temporada para tentar la clasificación a un torneo internacional. Hay que recordar que el ‘Papá’ es el único club peruano que ha ganado un torneo continental al levantar la Copa Sudamericana (2003) y la Recopa Sudamericana (2004). Ahora tiene como desafío el volver a ser tan grande como su historia.

Atlético Grau

Víctor Labrín, Raúl Neira, Jonathan Acasiete, Axel Sánchez, José Marina, Kenneth Córdova, Roberto Huertas y Steven Aponza seguirán vistiendo la casaquilla de Atlético Grau de Piura para este 2020 donde el equipo jugará la Liga 1 y también la Copa Sudamericana, a la que clasificó después de campeonar en la Copa Bicentenario.

Los ‘Albos’ jugarán probablemente como locales en el Campeones del 36 de Sullana, ya que al Miguel Grau le están cambiando el grass sintético a natural y en marzo entrará en refacción para ser sede del Mundial Sub 17 un año después. La directiva ha señalado que espera recaudar 2 millones de dólares con sus sponsors.

En su centenario subió a Primera -luego de 28 años- y ganó un campeonato que lo lleva a un torneo internacional. Como para celebrar, aunque todavía no consigue técnico para esta temporada tras la salida de Wilmar Valencia.

Llacuabamba

Este equipo fue el que consiguió el ascenso dos veces, aunque suene extraño. Ganó la Copa Perú en la cancha pero al hacer jugar a un futbolista suspendido perdió el título en la mesa y tuvo que jugar el cuadrangular de ascenso donde consiguió el pase a Primera.

El club fundado en el 2011, por un grupo de miembros de la Comunidad Campesina de Llacuabamba que pertenece al distrito de Parcoy en la provincia de Paz en la región La Libertad, siendo esta comunidad la que provee al club, cuyos ingresos provienen de la extracción minera del oro.

“Si el precio del oro no baja, pueden jugar hasta la Copa Libertadores. Yo les digo que no nos miren como pobrecitos, porque tenemos para mucho y podemos competir con la U o Alianza”, dijo Hernán Saavedra, presidente del club. Jugarán como locales en el estadio Municipal de Huamachuco, ya que el estadio de Llacuabamba todavía no cumple con los requisitos, aunque hay un proyecto para mejorar el escenario para que tenga tribunas para 8 mil personas.

Carlos Stein

Llegó a Primera tras presentar un reclamo ante Llacuabamba. La CJ de la FPF le dio la razón a Carlos Stein y allí su plantel pudo celebrar. Creado el 2012, la directiva ha gestionado jugar como local en el estadio César Flores Marigorda de Lambayeque. Todavía no tienen técnico pero han hablado con Jesús Alvarez y se evalúa currículos de Miguel Miranda, Teddy Cardama, Duilio Cisneros. De otro lado, otra de las cuestiones pendientes del club chiclayano es el tema del pago pendiente de premios a sus campeones de la Copa Perú.