¡Bomba en Argentina! Andrés Iniesta podría jugar para Estudiantes de la Plata [VIDEO]

El fútbol argentino tendría el privilegio de contar con otro mundialista europeo. Se trata del jugador español Andrés Iniesta, quien actualmente juega en Vissel Kobe, de Japón, y que, próximamente, podría vestir la camiseta de Estudiantes de la Plata, según Juan Sebastián Verón.

Andrés Iniesta, campeón con España en el Mundial Sudáfrica 2010, habría mantenido conversaciones en secreto con el actual presidente de Estudiante de la Plata, ‘La Bruja’ Verón, quien habría tenido la venia del entrenador, Gabriel Milito.

Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación”, reveló el exjugadopr del ‘pincharrata’ a un medio radial argentino.

La llegada de Andrés Iniesta provocaría un segundo remezón en Estudiantes de la Plata, pues, el equipo de Verón también logró contratar al seleccionado argentino, Javier Mascherano, de 35 años.

“Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no”, añadió ‘La Bruja’ Verón. En los próximos días se reportaría si el pase de Iniesta logró materializarse.