Cindy Novoa tocó el cielo el último sábado. Se consagró campeona nacional y mejor jugadora del torneo; sin embargo, sabe muy bien que el premio mayor aún está lejos. Paso a paso, ella y un grupo de valientes chicas lucha todos los días para que el fútbol femenino alcance un nivel profesional en una sociedad que recién ha volteado a verlas.

¿Cuándo nació tu afición por el fútbol?

Desde pequeña, mis padres no entendían mi gusto por el fútbol, no me compraban zapatillas para jugar, jugaba con las normales o descalza. A los 15 años, un tío me llevó a una academia de Alianza, era la única mujer.

¿Era difícil jugar con hombres?

Al inicio, para los chicos era un poco raro entrenar con una mujer, algunos se 'picaban' cuando les ganaba, pero después volvíamos a ser amigos.

¿Cómo llegaste a Universitario?

Llegué en 2013, luego estuve en otros equipos, pero volví en el 2017. Toda mi familia es de Cristal, pero tengo gran afinidad por la 'U'.

Estuviste fuera del fútbol por un caso de doping ¿Qué sucedió?

En la Copa Libertadores 2017 con la 'U' me lesioné, decidieron ponerme una inyección y cuando me hacen el doping sale positivo. Me chocó, tuve que defenderme, apelé, pero no tuve resultado, estuve suspendida un año, pero seguí entrenando.

¿Cuál fue la clave para que Universitario sea tan poderoso en el 2019?

La constancia, el compromiso que tenemos todas en este proceso que ya lleva varios años. Nos conocemos de memoria y todas están listas para entrar a reemplazar a quien no pueda continuar.

¿Cómo viviste aquellos partidos con Alianza en el Estadio Nacional?

Fue un sueño cumplido. Sabíamos que ese partido nos iba a visibilizar más.

¿Cuál es tu expectativa de cara a la Copa Libertadores?

Prepararnos el doble, hemos agarrado confianza y creo que el equipo está muy consolidado para buscar ganar la copa.

¿Cómo calificas tu experiencia en la selección en este año?

El proceso de los Panamericanos fue muy corto, se vio reflejado en el campeonato, pero competir con la selección siempre es un honor.

¿Las condiciones en las que ustedes entrenan son muy diferentes a las de los varones, eso influye mucho?

Obviamente, por ejemplo, las cosas que habíamos pedido hace 4 meses, llegaron faltando dos. Pero ahora ha mejorado y se está siguiendo un proceso.

¿Consideras injusto que aún haya una brecha entre fútbol masculino y femenino?

A mí lo que me molesta es que tengamos que andar pidiendo, porque lo toman como si nos estuviéramos quejando. Si todas las cosas estuvieran bien, no diríamos nada porque somos conscientes de dónde estamos, aún no ganamos mucho, sabemos que esas cosas van a llegar de a pocos, pero solo pedimos cosas básicas.

¿Sientes que hay algo de machismo en algunas críticas hacia sus pedidos?

Siempre hay gente que no sabe lo que pasamos, cada uno tiene su opinión, pero no hacemos caso. Ya estamos acostumbradas a los comentarios, varias veces nos han dicho "Anda a la cocina", yo una vez contesté "ya, que quieres que te prepare" y se quedó callado.

Pero también han podido cosechar un gran número de seguidores...

Sí, desde los Panamericanos y también la hinchada de la 'U', ellos han tenido que estar presentes desde temprano representando a la barra.

¿Qué le falta al fútbol femenino para profesionalizarse?

Este año hemos dado un paso importante, sobre todo en lo que son campos. Una vez fuimos a jugar a un campo tan malo que una chica del equipo rival se rompió la tibia por un hueco en la cancha. También debe mejorar la organización, con la 'U' teníamos que jugar una final con JC y en el estadio ni los de seguridad sabían que íbamos a jugar, solo jugamos medio tiempo.

Hace poco dijiste que solo ‘Oreja’ Flores estaba al tanto de ustedes ¿Eso ha cambiado?

No es que sea una obligación, ellos se han ganado a pulso su lugar, pero sus voces tienen mucho peso, por ejemplo, si Paolo Guerrero hablara de nosotras nos daría un gran respaldo porque es el capitán.

¿Cuáles son tus planes para el 2020?

Ahora soy jugadora libre pero mi primera opción siempre es la 'U'. Quiero jugar en el extranjero, en Brasil o España.