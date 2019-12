Mbappé tranquiliza a Neymar en PSG: “No quiero ocupar tu sitio, puedes quedarte con él”

La presunta pugna entre Kylian Mbappé y Neymar por el protagonismo en el PSG ha tenido patas cortas, más aún porque el francés ha desmentido esa teoría. Pero la hipótesis que –todavía- sigue vigente es el presunto fichaje del delantero galo al Real Madrid.

Y de eso, seguramente, hablarán los medios deportivos del mundo en las próximas semanas. Mientras tanto, ‘France Football’ conversó con Mbappé del tema y el jugador reveló detalles desconocidos.

Esta semana el medio francés revelará la conversación con Mbappé, en la que esclarece que no busca tener el puesto que Neymar en el PSG. “No quiero ocupar tu sitio, puedes quedar con él”, reza la portada de la revista que el medio publicó en sus redes sociales.

Mbappé en France Football

En el bagaje de Mbappé en el equipo galo figuran 11 goles en 12 juegos. No obstante, los directivos del PSG no le han dado el valor que el atacante quisiera, quien no es considero más importante que Neymar, con quien las cabezas del club hacen oídos sordos de sus quejas por salir del club.