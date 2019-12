El entrenador nacional Roberto Mosquera anunció el pasado viernes, a través de sus redes sociales, que no continuará al frente del Deportivo Binacional en la temporada 2020.

Por medio de un comunicado, el equipo de Juliaca detalló que el contrato de Mosquera terminó el pasado 15 del presente mes; día en el que se coronaron campeones de la Liga 1 ante Alianza Lima.

Sin aún definir su futuro como estratega, Roberto Mosquera concedió una amena entrevista con el suplemento Domingo de La República y habló de las comparaciones que le hacen con el DT portugués José Mourinho; asimismo, si su tiempo para dirigir la selección peruana ya pasó.

“Incomodidad. Primero porque no me gusta Mourinho. Cuando pierde dice que te regaló los tres puntos porque los necesitabas, y cuando gana dice que no pasa nada contigo. No me gusta esa altivez.Y por otro lado, vivo orgulloso de mi apellido. Yo no soy Mou, soy Mosquera”, acotó el técnico.

Sobre si su momento de volverse a colocar el buzo de la Bicolor ya pasó, Mosquera afirmó que sí.

“Creo que sí. Pensamos así. Somos cuadriculados. No soy del agrado de muchos, y no vivo para agradar a muchos. Me dicen agrandado. Claro que tengo que ser agrandado para ganarle a Peñarol. Tengo que creérmela para ganarle a Palmeiras. Tengo que soñar. Después, como ves, soy súper simple. Pero para dirigir tengo que disfrazarme, y a los que no creen mucho en ellos les incomoda”, confesó el exestratega de Binacional.