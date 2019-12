El 21 de septiembre del 2017 es una fecha que jamás olvidará Roberto Mosquera. El entrenador peruano, quien en ese entonces dirigió al Jorge Wilstermann de Bolivia, cayó goleado por un marcador de 8-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado en Buenos Aires, tras llegar con una ventaja de tres goles, y terminó con el sueño de avanzar a las semifinales.

Dos años y tres meses después, Mosquera contó por primera vez al semanario Domingo del diario La República qué ocurrió aquella noche en el Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires. El extécnico de Binacional, campeón nacional 2019, reveló que fallaron en la logística y en la seguridad para su plantel.

“Me equivoqué en el hotel. Yo había pedido un hotel lejos de la ciudad y fuimos al Sheraton. Falló la directiva en no llevar seguridad. Un día antes del partido entraron veinte tipos, rompieron todo, y le hicieron un corte de quince centímetros a un chico universitario que era hincha del equipo. Mis jugadores estaban condicionados. Así como he administrado dolor, ahí tuve que administrar el miedo”, comienza Mosquera.

“Subimos al bus y estaba toda la familia de la dirigencia. Le dije al presidente: tienen que bajar todos. Este no es el bus parrandero. ¿Usted cree que el presidente de River está con toda su familia tomándose selfies con los jugadores? Un desastre”, agregó.

Llegada al Monumental de River Plate

La noche empezaba a tornarse oscura para Roberto Mosquera y sus dirigidos, puesto que, cuando llegaron al estadio el comisario del partido ordenó que entrenaran en el campo sintético del sótano. El plantel de Jorge Wilstermann no tuvo un primer contacto con la afición de River y eso pesó durante el partido.

“Y yo dije: no, vamos a calentar en el campo. Por un tema psicológico. Que nos reputeen. Que nos insulten por 30 minutos. Entramos al vestuario, nos ponemos las camisetas, rezamos y salimos al campo. Ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Pero calentar en un sótano de cancha sintética no te da ese roce, no te pone en contexto. Pero si te gritan 30 minutos te adecuas a la situación y ellos se quedan sin voz”, señaló.

“Terminó el primer tiempo y pusieron un parlante que no se escuchaba mi voz en el camarín. Un abuso de poder tremendo. River se demoró diez minutos en salir. Cuando salieron éramos trozos de hielo. Encima se me lesionaron los dos laterales. Y, bueno, nos fue como nos fue. Fue duro. Lo primero que dicen es se vendió, se regaló, qué mal técnico”, concluyó.