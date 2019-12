Roberto Mosquera seguiría dirigiendo en el banco de un equipo celeste, aunque no en nuestro país. Deportivo Binacional y el técnico no llegaron a un acuerdo para renovar su vínculo, pero el entrenador no carece de equipos interesados en contar con sus servicios. Uno de ellos sería el Bolívar, de la liga boliviana.

De acuerdo a la información difundida por el diario La Razón de Bolivia, el actual estratega de la Academia, César Vigevani, no tendría asegurada su continuidad en el equipo. La aparente mala relación con una parte de la directiva y los jugadores sería el detonante de su salida, lo que le daría la chance a Mosquera de llegar a uno de los clubes más importantes del fútbol altiplánico.

Un punto a favor del técnico campeón de la Liga 1 es que se encuentra libre para negociar directamente con el equipo. No obstante, tendría que superar la competencia con Miguel Ponce, DT de San José de Oruro, nombre que también suena para hacerse cargo de los celestes.

Otro detalle que podría inclinar la balanza para Mosquera es que ya tiene experiencia en el balompié boliviano: entre 2017 y 2019 dirigió a Jorge Wilstermann y Royal Pari, clubes con los que logró participaciones históricas en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Desde que se confirmó que no seguiría en el equipo de Juliaca, Bolívar es el primer equipo con el que vincula a Mosquera. El técnico de 63 años ha dirigido a más de una quincena de clubes en Perú y Bolivia en casi 25 años de carrera como DT. Se proclamó campeón nacional del fútbol peruano en dos oportunidades.