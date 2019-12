Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO HOY domingo 22 de diciembre desde las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 18 de la Liga Santander. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN e incidencias con fotos, videos y goles en Larepublica.pe.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane se enfrentó el miércoles pasado a Barcelona de Lionel Messi en el Camp Nou, en una nueva edición del ‘Clásico Español’. El resultado fue un empate sin goles, pero el club ‘blanco’ estuvo mejor, le anularon un gol e incluso pudo llevarse la victoria.

Eden Hazard no pudo jugar con los ‘Merengues’ debido a que continúa lesionado y al parecer no jugará hasta fin de año. El Madrid urge sumar de a tres punto porque los ‘blaugranas’ derrotaron el sábado por 4-1 a Alavés y se encuentra en el primer puesto de la tabla con 39 puntos.

“Atravesamos una gran dinámica de juego y con equilibrio físico. La pena es que termina el año. Nos gustaría que no parase, ojalá sigamos manteniendo este nivel después de vacaciones, aunque antes hay que ganar al Athletic", manifestó Sergio Ramos, el capitán de la escuadra capitalina.

Athletic Club, por su parte, marcha en la octava posición del casillero con 27 puntos y un empate o triunfo haría que se metan de lleno a la pelea por un cupo a un torneo internacional. Atlético Madrid, Real Sociedad y Valencia están arriba de los vascos por uno y dos puntos respectivamente.

El encuentro disputado el anterior fin de semana, el combinado entrenador por Gaizka Garitano igualó 0-0 de local contra Eibar. Su último triunfo fue el primero de diciembre por 2-0 ante Granada, pero de visita no consigue vencer desde fines de noviembre ante Osasuna.

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO:Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bale y Benzema.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Williams, Unai López, Ibai; y Raúl García.

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Liga Santander?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: ¿En dónde ver el partido por la Liga Santander?

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido por la Liga Santander?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN1, DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+

Reino Unido: Premier Sports 2, LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido por la Liga Santander? | Mapa

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.