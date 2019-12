Lima 2019: unidos por el Legado

La administración del legado de infraestructura Lima 2019 ha despertado la preocupación de los principales protagonistas de esta historia: los deportistas y las Federaciones Deportivas Nacionales.

Los presidentes de diferentes federaciones alzaron su voz de protesta por la inminente decisión del Gobierno, pues para ellos el Proyecto de Legado debe trabajar conjuntamente con el Minedu, IPD y federaciones, más no ser adjunto al Mincetur, como sería la decisión final. “Zapatero a su zapato. No sé qué tiene que ver Mincetur con el deporte, es un error, una patinada del Gobierno que nunca se debió mencionar”, dijo el presidente de la federación de Hockey, Gianni Delucchi, quien confirmó que aún espera la respuesta del presidente Martín Vizcarra. “Enviamos dos cartas para reunirnos con él. No sabemos qué hizo con ellas. Esperamos una respuesta porque creemos que él es la persona que debería hablar con nosotros. Seguiremos luchando, queremos que el presidente nos escuche”, acotó.

Dispuestos y capaces

Los problemas internos que aquejan a más de una federación hace pensar que no cuentan con la capacidad para administrar el legado, sin embargo fue el mandamás de ciclismo, Gustavo Matus, quien dejó en claro que eso no es verdad. “Las federaciones que tenemos legado, y ojo no son todas, sí podemos. Dame el legado y no me den ni un sol. Tengo tres campeonatos panamericanos el próximo año y hay preocupación”, señaló. Las federaciones aseguran tener un plan de sostenibilidad al igual que el Instituto Peruano del Deporte, pues aseguran que en un plazo no mayor de seis meses estarán en capacidad de hacerse cargo.

“Nos hemos juntado con Gustavo San Martín (presidente del IPD), él nos apoya, quiere manejar el legado conjuntamente con las federaciones. No sabemos cuál es el interés de que vaya Mincetur o cualquier otro sector”, agregó Delucchi, para luego asegurar que los atletas “están sorprendidos por el accionar de Lima 2019, ellos quieren que vaya a donde tiene que ir. Están preocupados”.

Quien también se sumó a esta pedido fue la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Lucha Villar, quien no dudó en dejar en claro “que esta no es una guerra”, ya que lo único que buscar es que los paradeportistas tengan un legado de Lima 2019. “Nosotros no tenemos un legado de infraestructura, estamos pidiendo el poli 3 y hemos enviado un oficio. A nosotros nos dijeron que Minedu se iba encargar del legado para luego pasar al IPD y de las federaciones. Necesitamos que nos escuchen”.

Las cifras

54 millones de soles le dará el Gobierno al Proyecto Legado Lima 2019 para mantener las sedes es perfecto estado por todo el 2020.

15 Federaciones firmaron la carta enviada al presidente Martín Vizcarra solicitando una reunión para ser escuchados.