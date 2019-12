Van Dijk admite que quedó “decepcionado” por no ganar el Balón de Oro

Para muchos, Virgil Van Dijk fue el mejor futbolista del 2019. El defensor holandés completó una destacada campaña a nivel personal tanto con su club como con su selección: campeón de la Champions con Liverpool y finalista de la Liga de las Naciones de la UEFA con Holanda. Sin embargo, ello no fue suficiente para los votantes del Balón de Oro, galardón que terminó en manos de Lionel Messi por sexta oportunidad.

Pese a que en un primer momento evitó pronunciarse respecto al tema, Van Dijk ha revelado, en una reciente entrevista con el diario inglés Mirror, que el resultado de la votación no fue lo que esperaba. “Estaba un poco decepcionado”, confesó el central de 28 años.

No obstante, optó por presentarse en la premiación de todas maneras. “Decidí que aún iría a la ceremonia y, al final, fue una noche genial. Todavía considero un gran logro estar a la altura de los íconos de fútbol más grandes del mundo", afirmó.

Otro detalle poco conocido fueron las palabras que intercambió con Messi. Aunque no reveló de qué conversaron, señaló que la charla se dio en buenos términos. “Hablé con Messi durante la noche. No fue la conversación más larga porque no habla mucho inglés, pero fue suficiente para darme cuenta de que el respeto entre nosotros ahora también es mutuo”, dijo.

Finalmente, se tomó la libertad de compartir algunos aspectos curiosos sobre sus compañeros en el Liverpool: “Mané es el más divertido del equipo, Robertson no puede callarse y Milner también es especial en casa”. Asimismo, tuvo palabras especiales para Wijnaldum, al que consideró su mejor amigo. “Es un hombre brillante cuando se trata de dar un discurso. Es una persona muy cálida”, expresó.