Roberto Mosquera no va más en Binacional

Jorge Jiménez

Roberto Mosquera no está como para mirarle la cara a nadie y mucho menos aceptar imposiciones de ningún tipo.

Es por eso que no será más entrenador del campeón Deportivo Binacional. Mosquera puso condiciones de trabajo, objetivos y pidió que no haya interferencia del presidente Juan Carlos Aquino.

Como el titular del equipo juliaqueño está acostumbrado a hacer todo lo contrario, no hubo acuerdo y entonces el entrenador, pese al campeonato logrado, dijo chau.

“Vamos a sentarnos con el presidente para conversar y ver qué condiciones tendremos”, dijo en esta semana el estratega y hoy se sabe que no hubo acuerdo. Parece que el mandamás del Poderoso del Sur tiene otra lógica. No tiene consideración por los técnicos que llevan al equipo a la cima. Este año, también hubo cortocircuito con Javier Arce, quien campeonó en el Apertura, dirigió algunas fechas del Clausura y se fue a Real Garcilaso porque no le renovaron contrato.

El nombre del nuevo entrenador está guardado bajo siete llaves. Lo que sí es cierto es que el club sigue renovando contratos y haciendo nuevos por orden del presidente.

El club Binacional anunció la continuidad de Yorkman Tello, Héctor Zeta, Alexander Fajardo, el defensa central uruguayo Nery Bareiro, Eder Fernández, Jeickson Reyes.

Además, Sebastián Gularte, que proviene del descendido Unión Comercio, y el exportero de Binacional Steven Rivadeneira.

El campeón peruano jugará el 4 de marzo, supuestamente en Juliaca, ante Sao Paulo de Brasil por la Copa Libertadores y luego tendrá duros compromisos ante River Plate de Argentina y LDU de Ecuador.

La pretemporada se iniciará en enero. ❖