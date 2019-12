EN VIVO ONLINE | Monterrey vs. Al Hilal | VER EN VIVO Mundial de Clubes 2019 | Los Rayados miden fuerzas ante Los Reyes Azules de por el tercer puesto del torneo de clubes que organiza la FIFA EN VIVO. El choque entre ambas escuadras se disputará en el estadio Internacional Khalifa, en la ciudad de Doha, Qatar desde las 11:30 a.m. (hora de México) y 9:30 a.m. (hora de Perú) con transmisión para televisión de FOX Sports, TNT Sports y SporTV.

¿A qué hora juega Monterrey vs. Al Hilal?

- Monterrey vs. Al Hilal en Perú: 9:30 pm

- Monterrey vs. Al Hilal en Ecuador: 9:30 pm

- Monterrey vs. Al Hilal en Colombia: 9:30 p.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en México: 8:30 a.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Argentina: 11:30 a.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Uruguay: 11:30 a.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Chile: 11:30 a.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Paraguay: 11:30 a.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Bolivia: 12:30 p.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Venezuela: 12:30 p.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Brasil: 11:30 p.m

- Monterrey vs. Al Hilal en España: 3:30 p.m.

- Monterrey vs. Al Hilal en Italia: 3:30 p.m.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS Monterrey vs. Al Hilal?

Si estás fuera de tu casa y sin un televisión al alcance, debes saber que hay una manera para seguir EN VIVO el Monterrey vs. Al Hilal. Si eres usuario de FOX Sports y cuentas con tu contraseña, podrás ver el partido ONLINE GRATIS por INTERNET a través de la App.

TRANSMISIÓN GRATIS por INTERNET Monterrey vs. Al Hilal

Par ver el partido Monterrey vs. Al Hilal debes descargarte la App de FOX Sports. Esa será una buena opción para seguir el duelo por el tercer lugar del Mundial de Clubes 2019.

- Monterrey vs. Al Hilal ONLINE GRATIS POR INTERNET

FOX Sports Play

Canales para ver EN VIVO Monterrey vs. Al Hilal

Para poder seguir el partido EN VIVO Monterrey vs. Al Hilal debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo FOX Sports, SporTV, TNT Sports.

Asimismo, en la siguiente lista conoce los canales encargados que te llevarán los 90’ de juego en otros países.

Argentina TNT Sports

Brasil SporTV

Chile CDF HD

Costa Rica Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

República Dominicana FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

El Salvador Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Alemania ORF Sport Plus, ORF TV Live, DAZN

Guatemala Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

México Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Nicaragua Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Panamá Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

España DAZN

Reino Unido BBC iPlayer, BBC Sport Live

Estados Unidos Foxsports.com, FOX Network, FOX Deportes

Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Monterrer vs. Al Hilal transmisión en México

Si estás en México y quieres seguir el Monterrey vs. Al Hilal EN VIVO, la cadena FOX Sports Norte será la encargada de llevarte vía televisión todos los pormenores del partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes.

Monterrey vs. Al Hilal EN VIVO en México vía Fox Sports

Monterrey vs. Al Hilal ONLINE GRATIS en México vía Fox Sports Play