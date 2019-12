Paolo Guerrero: “Mi deseo es estar en Inter el 2020”

Por: Roger Silva

Paolo Guerrero volvió a ser determinante en la selección peruana este año. El experimentado delantero nacional marcó tres goles en la Copa América de Brasil, con lo que ayudó a que la Blanquirroja alcance un subcampeonato. Además, terminó siendo goleador del Inter al anotar 10 dianas.

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas en otros clubes que se comenzaron a interesar por él, pero su nombre sonó con más fuerza en uno de los grandes de Argentina: Boca Juniors.

El ‘Depredador’ le puso una pausa a sus vacaciones en Lima para ofrecer una conferencia de prensa, para despejar los rumores acerca de un posible cambio de aires. “Voy a ser bien sincero, yo tengo contrato dos años. Siempre dije que en cuanto llegue una propuesta y sea buena para el club y para mí, creo que va a depender mucho del club”, comenzó diciendo Guerrero.

Además, el exjugador del Flamengo y Corinthians añadió lo siguiente: “Si bien es cierto que tengo una cláusula, yo hasta el día de hoy pertenezco al Inter y mi deseo es continuar. Hasta ahora no he tenido nada concreto, yo creo que han sido más rumores que otra cosa y bueno, más del tema no puedo hablar. Mi deseo es estar en el Inter para el 2020 porque tengo contrato dos años más”, señaló tras confesar que sí tuvo más de una conversación con Juan Román Riquelme, pero para hablar de otras cosas. “Hablé con Juan por un partido. Lo invité para que venga a jugar”, agregó.

Es más, el atacante aseguró que ya tuvo su primera charla con el ‘Chacho’ Coudet, nuevo técnico del Inter. “Tuvimos una extensa conversación, todo muy bien. Creo que pensamos igual, coincidimos en muchas cosas”, contó.

Guerrero tiene contrato vigente con el Inter de Porto Alegre hasta 31 de agosto del 2021, y el 8 de enero debe volver a Brasil para sumarse a la pretemporada del ‘Colorado’.

Con la Bicolor

Conocido el fixture de la Blanquirroja para las eliminatorias a Qatar y la Copa América, Paolo dio su punto de vista para lo que será el próximo año. “Creo que el 2020 va a ser un año durísimo para todos porque se viene con la selección y en su club, cada uno tiene que dar la vida. Vestir la camiseta de la selección peruana no tiene precio y así sea Copa América o partidos amistosos, yo creo que siempre tiene un sentido especial.

Hoy, ser el capitán, es tener una responsabilidad y para mí son objetivos y deseos llegar al próximo mundial que será en Qatar. Ese es el objetivo más grande que tengo cuando tengo que vestir la camiseta de la selección”, sentenció el ‘Depredador’, quien fue interrogado por el complicado presente de sus compañeros.

El futuro de Christian Cueva es incierto y fue inevitable que el delantero, quien está próximo a cumplir los 36 años, se pronuncie al respecto. “El 2019 no fue su año, eso está clarísimo. Yo ya lo hablé y lo conversé muchas veces con él. Creo que el 2020 debe ser un nuevo año para él, en donde tiene que enfocarse en el fútbol”, detalló.

Finalmente, contó que se comunicó con Anderson Santamaría para expresarle su apoyo tras la dura lesión que sufrió en México y que lo marginará de los primeros partidos para las eliminatorias Qatar 2020. También se mostró confiado en que Yoshimar Yotún tendrá una buena recuperación. Resaltó que el volante “es un gran profesional que se cuida y entrena mucho”.

El ‘Depredador’ evitó entrar en polémicas con Claudio Pizarro, quien aseguró que “el futuro de la selección no parece particularmente brillante”, debido a la poca continuidad de jugadores peruanos en Europa. “Yo creo que se refirió a que son pocos los jóvenes que van al extranjero, pero opino que primero se están consolidando en sus equipos y luego van a dar el salto a Europa. Yo tuve la suerte de salir a corta edad hacia allá y sería bueno que vayan más chicos, porque van a madurar, van a acostumbrarse a un juego de alto nivel. Eso ayudaría mucho a la selección en competiciones internacionales. Yo sí quiero que den el salto”, finalizó.