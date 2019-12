Liverpool campeón: El mundo sigue siendo europeo

Cuestionado en los últimos tiempos por el discreto nivel mostrado, el Mundial de Clubes se dio una ‘lavada de cara’ con un partido digno de aquellas apasionantes Copas Intercontinentales de antaño y no era para menos, la final tenía frente a frente a dos clubes que gozan de la supremacía en sus respectivas regiones.

Al campo del Estadio Internacional Jalifa saltaron las escuadras de Liverpool y Flamengo para protagonizar una intensa final con implicancias históricas, los ingleses para cimentar la espectacular etapa que desde el 2015 ha inaugurado Jürgen Klopp y los brasileños para acabar con la supremacía europea que reina a nivel internacional desde hace varios años.

Los 'Reds' se mantuvieron fieles a su historia reciente. Tal vez sin proponérselo, los de Anfield son la garantía de espectáculo total, una amalgama de buen fútbol, dominio del balón y ocasiones de gol con el suspenso de resultados al límite del reloj. Es extraño que un equipo que hace las cosas tan bien en el campo de juego regale tanto drama para bañarse de gloria, aunque los que aman el buen fútbol le estén eternamente agradecidos.

Liverpool tuvo un arranque avasallador, en los primeros minutos ya podía haber estado 2-0 arriba y nadie lo hubiera podido cuestionar. Sin embargo, al frente tuvo un Flamengo que metió al fútbol sudamericano en una maleta y lo llevó hasta Qatar para defenderlo con dignidad. El ‘Mengao’ fue levantando el nivel conforme pasaron los minutos y pudo inquietar en diversas ocasiones el pórtico defendido por Alisson.

PUEDES VER VAR anuló penal a favor del Liverpool tras polémica jugada entre Mané y Rafinha [VIDEO]

Luego que el VAR le negara a Liverpool un tiro penal en la última jugada del tiempo regular (supuesta falta de Rafinha sobre Mané), el encuentro se fue al alargue, etapa en la que cualquier error podía valer un título. Y así sucedió, a los 9 minutos de haber iniciado el primer tiempo extra, Rodrigo Caio falló en cortar un pase en profundidad que encontró a Roberto Firmino en su estado más peligroso, que es cuando tiene espacio para maniobrar. El delantero recepcionó y se dio tiempo de sacarse a Caio que había regresado para enmendar su error, una exquisita definición y todo quedó sentenciado.

Si no es épico no vale para este Liverpool, y es que pese a ser uno de los conjuntos más poderosos del mundo y regalar remontadas épicas como la que consiguieron ante el Barcelona en Anfield, Los ‘Reds’ han adoptado la tal vez no tan sana costumbre de llevar todo al límite y definir en el último suspiro. Un nuevo protagonista se ha sumado a esta saga de historias de suspenso, el Flamengo y seguramente se seguirán apilando equipos a la lista mientras dure esta era que quedará en la memoria de sus hinchas. En la previa, Klopp fue criticado por privilegiar este torneo por encima de la Carabao, una vez más el técnico alemán provó que estaba en lo cierto, solo bastará revisar la historia del club y encontrar que en el 2019, fueron campeones mundiales.

PUEDES VER Liverpool es campeón del Mundial de Clubes 2019 tras vencer a Flamengo por 1-0

Fue una victoria por 1-0 y aunque la distancia en el marcador pueda parecer mínima y la diferencia de niveles en el campo no se haya notado durante algunos pasajes, el trofeo que se pintó de rojo es evidencia suficiente que estamos, indudablemente, ante el mejor equipo del planeta.