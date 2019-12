Tottenham vs. Chelsea EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 18 de la Premier League, este domingo 22 de diciembre desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Telemundo y Spurs TV. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

ESPN EN VIVO Tottenham vs. Chelsea: números de los Spurs en la Premier League

– Chelsea se encuentra en la 5ª posición con 26 puntos tras 17 jornadas disputadas.

– Como local presenta 5 victorias, 2 empates y 1 derrota con 19 goles a favor y 7 en contra.

– Como visitante presenta 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas con 13 goles a favor y 17 en contra.

ESPN EN VIVO Tottenham vs. Chelsea: números de los Blues en la Premier League

– Tottenham llega como 4to con 29 puntos tras 17 jornadas disputadas.

– Como local presenta 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas con 11 goles a favor y 8 en contra.

– Como visitante presenta 5 victorias, 0 empates y 3 derrotas con 20 goles a favor y 17 en contra.

Horarios del Tottenham vs. Chelsea por la Premier League

- Tottenham vs. Chelsea en Perú: 11:30 am

- Tottenham vs. Chelsea en Ecuador: 11:30 am

- Tottenham vs. Chelsea en Colombia: 11:30 a.m.

- Tottenham vs. Chelsea en México: 10:30 a.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Argentina: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Uruguay: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Chile: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Paraguay: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Bolivia: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Venezuela: 1:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Brasil: 1:30 p.m

- Tottenham vs. Chelsea en España: 5:30 p.m.

- Tottenham vs. Chelsea en Italia: 5:30 p.m.

Canales para VER EN VIVO Tottenham vs. Chelsea por la Premier League

Para poder seguir el partido EN VIVO Tottenham vs. Chelsea debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, Spus TV, Chelsea TV, beIN Sports, Sky HD, entre otros.

Asimismo, en la siguiente lista conoce los canales encargados que te llevarán los 90’ de juego en otros países.

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil

Canadá DAZN

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

República Dominicana RUSH, Sky HD

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBC Sports App, NBCSports.com

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina