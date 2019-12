Barcelona vs. Alavés EN VIVO | Ver Barça vs. Alavés por Internet Gratis | TRANSMISIÓN ONLINE TV | LIVE STREAMING | YouTube | Se enfrentan este sábado 21 de diciembre (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar LaLiga) por la jornada 18 de la Liga Santander.

Este encuentro del fútbol español, que tendrá la presencia de Lionel Messi, se desarrollará en el Camp Nou de la ciudad de Cataluña y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Alavés por Liga Santander?

Para poder seguir el Barcelona vs. Alavés EN VIVO, equipos que se llevan 17 puntos de diferencia en la tabla de posiciones de la Liga Santander, podrás sintonizarlo a partir de las 4:00 p. m. (hora de España). A continuación, te mostramos los horarios en el mundo para que no te pierdas este duelo:

México - 9:00 a. m.

Perú - 10:00 a. m.

Colombia - 10:00 a. m.

Ecuador - 10:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida, Washington) - 10:00 a. m.

Bolivia - 11:00 a. m.

Venezuela - 11:00 a. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Argentina - 12:00 p. m.

Uruguay - 12:00 p. m.

Chile - 12:00 p. m.

Brasil - 12:00 p. m.

Horarios del Barcelona vs. Alavés por la fecha 18 de la Liga Santander.

El FC Barcelona llega al decimoctavo encuentro con la intención de mejorar sus números en el campeonato después de empatar el último partido disputado frente a Real Sociedad. Además, los locales han ganado en 11 de los 16 encuentros jugados hasta ahora en la Liga Santander, con una racha de 43 tantos a favor y 20 en contra.

El técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, dejó a un lado el Barcelona vs. Alavés para referirse a la tecnología. “Está claro que con el VAR no se iba a acabar la polémica, está unida al fútbol. Se nos olvida que el VAR está para ayudar al árbitro. A veces les toca quejarse a unos, otras veces a otros. Tengo la sensación de que en 2020 va a seguir igual”, dijo en conferencia de prensa.

Respecto a la escuadra visitante, Alavés logró un empate a uno frente a Leganés, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, de modo que llega al partido ante el Barça con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. Hasta la fecha, de los 17 partidos que ha disputado el equipo en LaLiga, ha vencido en cinco de ellos con 18 goles a favor y 24 en contra.

Como local, el FC Barcelona ha vencido siete veces en siete partidos jugados hasta ahora, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En las salidas, Alavés ha ganado una vez, ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado una vez en sus ocho encuentros disputados, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al Camp Nou para intentar romper las estadísticas.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Camp Nou, obteniendo como resultado 10 victorias y dos derrotas a favor del FC Barcelona. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a Alavés, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último encuentro en el que ambos clubes se vieron las caras en la Liga Santander tuvo lugar en abril de 2019 y finalizó con un resultado de 0-2 para Barça.

En este momento, Barcelona se sitúa por delante en la tabla de posiciones de la Liga Santander con una diferencia de 17 puntos con respecto a su rival de turno. El equipo de Ernesto Valverde llega al partido en primera posición y con 36 puntos antes del encuentro. Por su lado, el Alavés cuenta con 19 puntos y ocupa el decimocuarto puesto en el torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

Para no perderte ningún detalle del Barcelona vs. Alavés EN VIVO por la Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión si estás en España: DirecTV Sports EN VIVO, Movistar+ LaLiga y MiTele Plus.

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports y DirecTV Play

Brasil: DirecTV Sports y DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports y DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports y DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV Play

Estados Unidos: DirecTV Sports y DirecTV Play, SKY Sports

México: SKY Sports, DirecTV Sports y DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports y DirecTV Play

Alineaciones probables del Barcelona vs. Alavés por la Liga Santander

Formación posible del FC Barcelona:

Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann; Luis Suárez.

Formación posible del Alavés:

Fernando Pacheco; Martín Aguirregabiria, Ximo Navarro, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Pere Pons, Manu García, Oliver Burke, Aleix Vidal; Lucas Pérez, Joselu.