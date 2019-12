Una copa de ensueño

La última vez que Perú había clasificado a una final de la Copa América fue por sorteo. Verónica, la hija de Teófilo Salinas, entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sacaba un papel –no una bolilla fría como se ha teorizado muchas veces- donde estaba escrito el nombre del país. Así la blanquirroja dejaba en el camino a Brasil, a quien le ganó 3-1 de visita y luego cayó 2-0 de local, para luego vencer a Colombia en Caracas y levantar el trofeo continental. Habían pasado 44 años y ese último partido seguía siendo esquivo.

Era un silencio muy largo. Más de cuatro décadas de intentos fallidos, aunque varias generaciones de hinchas empezaban a sanar algunas frustraciones después de clasificar a un Mundial tras 36 años. El arquitecto de ese sueño se llama Ricardo Gareca y su renovación volvió a generar ilusión de seguir mejorando, de conseguir nuevos objetivos. Con la Copa América Brasil 2019 en el horizonte, los jugadores hablaban de pelear el título, de llegar a la final. Para algunos era excesivo optimismo, pero en realidad era confianza. Con un proceso consolidado y un grupo de jugadores convencidos de una idea de juego, el Maracaná era el destino final.

Un campeonato que calza

La Copa América se ha convertido en un torneo fetiche para Gareca, uno donde toma decisiones importantes. El 2015 se consiguió el tercer lugar con una base que iba a ser la formación inicial de las eliminatorias, donde estaban Carlos Zambrano, Carlos Ascues y Jefferson Farfán, que al año siguiente quedaban fuera de la lista por diferentes razones. Complicados en las eliminatorias, algunos pidiendo la renuncia del ‘Tigre’, pero su equipo sacó las garras con una base local donde destacaron Corzo, Trauco, Rodríguez y Flores, para recomponerse y volver a prender la llama de la ilusión eliminando a Brasil.

Tres años después, esta Copa era la oportunidad para demostrar que la evolución era fruto del trabajo. Con 16 jugadores que fueron al Mundial y el regreso de algunos marginados como Zambrano o la confirmación de otros como ‘Canchita’ Gonzales y la oportunidad de Abram de consolidarse, guiados por el capitán Paolo Guerrero, lograron llegar hasta el último partido en un camino donde hubo turbulencias.

Luego de un empate ante Venezuela con sabor a poco por los dos goles anulados por el VAR, Perú le ganaba a Bolivia tras un susto inicial y cerraba el grupo contra el anfitrión Brasil. Era un partido complicado pero nadie tenía en su presupuesto un 5-0 en contra. Quedó cruzar los dedos para clasificar como mejor tercero, que finalmente sucedió mientras el comando técnico decidía no entrenar un día después de la goleada. Pero esta selección sabe levantarse de esos golpes y seguir en carrera. Combate la adversidad y le gana.

En cuartos de final chocaba contra Uruguay, favorito por una delantera conformada por Suárez y Cavani y un juego efectivo. Después de tres goles anulados por el VAR y un esquema defensivo que funcionó. La blanquirroja ganaba su primera serie de penales en un torneo tras no fallar ningún tiro y una tapada de Gallese -duramente criticado ante Brasil- al ‘Pistolero’. Una segunda oportunidad, la revancha prometida. Como el partido ante Chile por semifinales. Gareca no le había podido ganar en un torneo oficial, no se le vencía en la Copa desde 1993. Pero fuera de las estadísticas y el cartel de bicampeón de la ‘Roja’, Perú confió en su estilo y jugó uno de sus mejores partidos en la última década. Un 3-0 contundente con goles de Flores, Yotún y Guerrero que dejaron afónicos a casi todo el país para volver a una final después de 44 años. Sin sorteo ni papel, ganándolo en la cancha.

Contra Brasil, en el Maracaná, el partido fue diferente al de la primera ronda, pero el ‘Scratch’ no perdonó las chances que tuvo y ganó 3-1 para quedarse con el título. Paolo Guerrero había empatado de penal y nos hizo soñar con el trofeo mientras el país entero estaba detenido frente a un televisor. Todos con la camiseta puesta, en familia o con amigos, en casa o en las plazas donde había una pantalla gigante. Pero todos unidos por unos colores que se volvieron tendencia. El orgullo todavía no nos lo sacamos y ese es el gran triunfo de esta selección.

Las cifras

21 es la posición que tiene la selección peruana en el ranking FIFA de diciembre.

2015 empezó el proceso de Ricardo Gareca con la blanquirroja. Ese año terminó tercero en la Copa América.