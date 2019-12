La Liga 1 Movistar llegó a su fin el pasado fin de semana y Binacional se consagró como el campeón nacional. Sin embargo, el torneo estuvo muy peleado en todos los frentes y el tema de la baja se luchó hasta la última fecha del Clausura. Sport Boys, contra todo pronóstico consiguió la permanencia en Primera División.

Uno de los futbolistas que brilló en el cuadro ‘Rosado’ y el cual se ganó el corazón de toda la hinchada fue Reimond Manco, que no fue titular todos los partidos, pero fue clave para que el Boys no descendiera. Sin embargo, hoy se confirmó que el futbolista de 29 años no jugará más en ‘La Misilera’.

El popular ‘Rei’ dio a conocer a través de sus redes sociales y sostuvo que a pesar de que tenía el apoyo total de parte la directiva del club, su salida se debe a que el entrenador argentino, Marcelo Vivas, no lo tiene en sus planes para la próxima temporada y por eso inviable su continuidad.

“Hoy me toca partir debido a que en la reunión que sostuve se me puso en conocimiento que el entrenador no me tenía en sus planes y pudimos llegar a un acuerdo mutuo con la directiva que siempre se portó al 100% conmigo”, se lee en el emotivo mensaje escrito por Manco en su Instagram.

“Querida gente rosada y pueblo chalaco, antes que nada, agradecerles por toda la hospitalidad y apoyo hacia con el equipo y mi persona en los momentos más difíciles que nos tocó estar. No fue fácil, pero se logró el objetivo que era dejar al Boys en Primera”, así comenzó la carta del brillante jugador.

Finalmente, dedicó algunas palabras para los fans ‘rosados’: “Hoy parto agradecido con toda la hinchada y la directiva, con los compañeros que tuve este año y desearles lo mejor en el año que se viene. Por mi parte dejó la puerta abierta en un gran club al que le agarré mucho” cariño y respeto, eternamente agradecido. ¡Vamos Boys carajo!”.